Rosales y Juanpi, los decanos del vestuario del Málaga CF

En el vestuario del Málaga no hay grandes veteranos. No por carácter o por edad, sino por sus años en la plantilla. En los últimos cursos el equipo ha ido perdiendo identidad en forma de jugadores. Se fueron grandes instituciones y también otros que debían ser sus relevos. No hay apenas futbolistas que lleven más de un lustro en las filas blanquiazules. Ahora mismo los decanos del vestuario serían Roberto Rosales y Juanpi Añor.

El lateral derecho llegó al Málaga en el verano de 2014 y debutó en la primera jornada liguera en La Rosaleda contra el Athletic de Bilbao. Fue el 23 de agosto de aquel año y los blanquiazules ganaron por 1-0. En el caso de Juanpi, era una de las grandes promesas de la cantera y Javi Gracia le dio la alternativa en la segunda mitad del encuentro contra el Valencia el 29 de agosto de ese mismo año (jornada 2, debutando en Primera División junto a Samu Castillejo).

Lo más curioso es que ambos están en la lista de futbolistas a sacar este verano de la disciplina del Málaga, sobre todo por una cuestión de cuadrar el límite salarial. También quedaba de aquel curso Miguel Torres, que recientemente se desligó de la entidad de Martiricos.