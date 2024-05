Ruud Van Nistelrooy: "La situación del Málaga se tiene que resolver ya"

Ruud Van Nistelrooy dio lustre al Partido de Leyendas. Uno de los mejores delanteros del siglo XX, construyendo una carrera ahora en los banquillos, aunque el listón está por las nubes. Hizo el esfuerzo más que nadie para estar en La Rosaleda. Reúne el carisma y el respeto del mundo del fútbol. Una temporada en el Málaga CF antes de colgar las botas, ayudó esa cronología, romántica, para que el holandés guarde un gran cariño al club y viceversa. "Una experiencia muy bonita. Primero volver a Málaga, al club, ver a la gente, trabajadores, amigos, personas que todavía conozco, y a la afición por supuesto. Es una noche muy bonita. No sé por qué he caído tan bien en Málaga, fue una experiencia corta pero intensa, una cuarta plaza y Champions", explicaba Van Nistelrooy tras un partido donde saltaron chispas, un final extraño, pero el retrogusto agradable por la experiencia. Jugó el último tramo de partido, formando dupla con Salva Ballesta. No tuvo situación para marcar, pero qué más da.

"Siempre he tenido a este club cerca de mí, lo seguí, y tengo buena conexión con la gente. Es bonito volver a La Rosaleda. Ya no somos tan rápidos, pero creo que la gente ha disfrutado. Todo el mundo está pendiente de resolver la situación del Málaga, para que pueda ir hacia arriba, donde merece estar. Con esta ciudad, afición, estadio, todo. Yo espero que el Málaga vuelva. Cuando juegan, echo algún vistazo si puedo. Hay que resolver lo antes posible su situación, con la jueza o quien sea, para que este club vuelva a Primera División. Ahora es otra situación a la de Champions, ojalá pueda volver rápido", insistía el holandés, que ya entraba en el momento que vive el club. Un oasis dentro de un contexto muy difícil, a punto de iniciarse esa carrera por volver al fútbol profesional.