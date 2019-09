El Málaga tuvo que correr mucho para cerrar –y cuadrar– en el último día de mercado las tres incorporaciones que completarán la plantilla de Víctor Sánchez del Amo. El club se agarró a la posibilidad de dotar con el salario mínimo de Segunda División –unos 80.000 euros– a sus tres incorporaciones: los delanteros Armando Sadiku, procedente del Levante; Lorenzo González, canterano del Manchester City; y el centrocampista Mohamed Benkhemassa, un capricho de Al-Thani que estaba libre. De alguna manera, recordó al fin del mercado invernal en la temporada 2017/18, la del descenso. Tres disparos al aire, al ver lo que sale.

El primero en caer fue precisamente este último, Benkhemassa. El argelino, de 26 años, llevaba varios días en Málaga esperando el visto bueno. Es un fichaje que ni la dirección deportiva ni el entrenador consideraba que resolviera problemas, pero se ha ejecutado por petición de la propiedad. Firma por tres temporadas. El africano fue internacional con Argelia, disputó los Juegos Olímpicos de Río’16, y militaba en el USM Argel, club de la primera división del país, en el que ha jugado en las últimas temporadas.

Tras el argelino llegó la operación de Lorenzo González. El joven delantero hispano-suizo, procedente del Manchester City, firma en propiedad hasta el final de la campaña 2019/20. El club informó que el ariete volará desde Inglaterra a Málaga para estampar su nuevo contrato, en las oficinas del club, y pasar el preceptivo reconocimiento médico en el Vithas Salud Rincón Medical Center Rosaleda antes de incorporarse al trabajo con la primera plantilla.

Tras formarse en la cantera del Servette suizo, el Manchester City le pesca en 2016 allí permanece hasta entonces. En su primer año en los citizens marcó 14 goles en 22 partidos en la Premier sub 18, ha competido en laYouth League y pasó los últimos dos años como sub 23 pese a tener tan solo 19 años. Además, ha sido internacional en las divisiones inferiores de Suiza en categoría sub 15, sub 16, sub 17, sub 18 y sub 19.

El último, sobre la bocina, Armando Sadiku. El delantero albanés, de 28 años y 185 centímetros, llega cedido por una temporada a La Rosaleda. Tras recalar en las filas levantinistas hace año y medio y no cuajar, se le buscaba una salida y dadas las facilidades que aportaba el Levante para su salida, el Málaga acometió su contratación pagando sólo una pequeña parte de su alto contrato, ese comodín de 80.000 euros que también se empleó con Benkhemassa y Lorenzo González. La carrera de Sadiku se ha desarrollado prácticamente en su totalidad en Suiza, en equipos como el Locarno, el Lugano, el Zurich y el Vaduz.