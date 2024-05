Sancionados Málaga CF: Nelson Monte no estará ante el San Fernando

El Málaga CF pasa por su peor momento desde que comenzó esta temporada y lo peor es que coincide con la llegada de la parte importante de la campaña, en la que se decidirá si se da el ascenso a la categoría de plata del fútbol español y, como durante todo el curso, el cuadro de Sergio Pellicer cuenta con alguna baja de cara a estos encuentros trascendentales.

La más dolorosa de ellas para el compromiso liguero ante el San Fernando CD Isleño es Nelson Monte, que volverá a cumplir el ciclo de tarjetas por segunda vez durante esta temporada al ver su décima cartulina amarilla del curso ante la AD Mérida en La Rosaleda en el minuto 86.

Esto provocará que el conjunto de la entidad de la Costa del Sol tenga que salir con una pareja de centrales inédita y Sergio Pellicer tendrá que buscar una fórmula inédita para tener un eje de la zaga con cierta consistencia y puede significar el regreso de Einar Galilea al once inicial, que lo perdió al estar lesionado y lo aprovechó Juande para ganar cierto protagonismo después de varios meses en un segundo plano bastante difícil para el jugador después de haber sido durante algunos años el titular en Segunda División.

La buena noticia es que Nelson Monte no tendrá estos problemas de cara al play off de la fase de ascenso a la categoría de plata del fútbol español, porque ya tendrá que ver otras cinco cartulinas amarillas para verse obligado a cumplir sanción por el ciclo de tarjetas, así que solo habrá peligro de que se ausente de un encuentro en el tramo trascendental de la temporada por tarjeta roja que no es muy habitual en el portugués o por una lesión que tampoco salvo por su problema en el hombro que le hizo pasar por quirófano.