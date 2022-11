El once del Málaga CF para la Copa, premio o condena

La Copa del Rey es un momento que esperan con ganas algunos futbolistas. En el caso del Málaga CF, en una galopante crisis que le tiene como colista de Segunda División, entrar en el once ante el Peña Deportiva puede ser un caramelo envenenado. Para los canteranos es un regalo en cualquier escenario los minutos que Mel les pueda conceder, otros tienen más presión sobre sus hombros.

Lo cierto es que Mel no termina de quedarse con un once y con un dibujo porque los resultados no llegan. Muchos jugadores han quedado señalados y tienen que demostrar todavía su presencia en la plantilla. No contará con Escassi, Luis Muñoz, Gallar y Villalba, pero los demás estarán si no hay algún contratiempo (Javi Jiménez andaba tocado).

Si hubiera sido una ronda entre semana como habitualmente, el técnico habría hecho muchas rotaciones, pero ahora admite que tiene que alimentarse de victorias y de sensaciones para poder afrontar de mejor manera la cita con el Zaragoza, prioridad absoluta.

Pese a todo, hay ganas de ver a algunos de los jóvenes como Dani Lorenzo o Haitam, que pueden ser elementos interesantes para esta fase de la temporada en la que muchos profesionales andan de capa caída. También debería ser titular, sin lugar a dudas Lumor, de lo contrario su presencia dejaría de tener sentido.