UD Las Palmas - Málaga CF: ¿Qué pasaría si...?

No hay estímulos que inviten a pensar que el futuro del Málaga es uno distinto al descenso. Pero como queda algo de oxígeno, mientras la cámara se llena de agua, se sigue respirando. Encima le toca visitar al líder, Las Palmas (Estadio Gran Canaria, 21:00), después del tremendo varapalo ante el Racing de Santander. Algunos siguen agarrados a un hilo, a un acto de fe.

Dibujan posibles escenarios. “¿Y si nos da por ganar allí y luego al Levante?”, se repiten algunos en voz alta por si alguna deidad benévola o algún santo recoge ese deseo genuino y desesperado. Como el que sueña que le toque la lotería “pero lo justito para vivir y tapar unos boquetes”. Como si pidiendo lo preciso el karma favoreciese el premio.

¿Qué pasaría si...? Como si de repente una brecha originase una línea temporal nueva al estilo Marvel. Pero es que aquí, recordaba Pellicer en la previa, hay más villanos que héroes. Se recoge lo que se siembra, no lo que se sueña.

El Málaga sigue la rutina. Y es duro que a 11 de marzo prácticamente no quede otra que hablar de recomposición y del proyecto futuro en una categoría inexplorada. Saltará a Las Palmas después de una semana en la que Pellicer asegura que ve vida y que pueden plantar batalla. No cabe otro mensaje en realidad y aguantar el chaparrón.

El once se hacía casi solo, por eliminación al no poder contar con Genaro y Luis Muñoz (Gallar tampoco viaja por decisión técnica). Pero a última hora de la noche el club blanquiazul informó sobre las bajas de Alfred N'Diaye, que tuvo que ser ingresado en una clínica de urgencia, y de Alberto Escassi por un proceso vírico del que no se sabe nada más. Así que Pellicer está sin armazón en la medular y tendrá que replantear el partido.

En el lado canario, al menos no estarán algunos hombres destacados como el pichichi Marc Cardona o el delantero Sandro Ramírez. Aun así, tienen mucha calidad. En Málaga se vio.