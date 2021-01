El VAR vuelve a golpear al Málaga

Si la vara de medir era el penalti de Escassi a Ortuño que supuso el empate a uno del Albacete, la pena máxima de Caballo sobre Joaquín Muñoz a falta de 15 minutos fue clamorosa. Agarra el de Miraflores después de que éste hiciera una ruleta. Era comprensible que el colegiado no pudiera verlo porque los protagonistas le tapaban. Que no entrara el VAR clama al cielo. Y no es la primera. También hubo un agarrón a Orlando Sá en la última jugada del partido claro. Se revisó la jugada, pero Juande estaba en fuera de juego, aunque el cordobés no intervenía en la jugada de la infracción y golpea el balón después de que se produzca.

Pellicer se muerde la lengua y no quiere ahondar, pero se le percibe el desencanto con la labor arbitral. Es un goteo malayo el que está recibiendo el Málaga con las decisiones desde Las Rozas. Apela al karma el castellonense. "El tema de la acción del penalti más otras acciones... Pero año nuevo y vida nueva, nuestro discurso no va a cambiar, no quejarnos por nada", decía resignado Pellicer, sin dejar claro el descontento: "El estamento arbitral lo tiene tremendamente complicado y si decimos lo que pensamos podemos ser sancionados. Hay que ayudarles y esperamos esa balanza desnivelada que vemos ahora vaya cayendo de nuestro lado. La pena es que nos llevamos un punto, pero veníamos a por la victoria. Ellos defendieron con mucha alma. Nos faltó un último pase, nos sobró un regate o ser más precisos. Veremos el partido ahora en las siete horas de vuelta de bus y creo que hemos tenido muchas ocasiones".

"No la pude ver, tenéis más información los que estáis fuera", decía Pellicer cuestionado por los motivos por los que el penalti de Escassi no se revisó ni tampoco el de Muñoz: "He hablado con Alberto y tenemos que saber entender el juego, ahora mismo el fingir parece que tiene un premio, entonces yo creo que hay que ajustar mucho. Cuando lo vea detenidamente lo analizaré privadamente. No quiero que salga un mensaje de queja del entrenador del Málaga. Tengo que felicitar a este grupo por cómo compiten. Queríamos una victoria que para meternos con 29 puntos hubiera sido muy bueno. Pero espero que cuando acabe la temporada espero que ese desnivel que hay se vaya nivelando. Todo lo que no está en nuestras manos debemos hacerlo bien. En los partidos hay contextos diferentes y tenemos que tener un equilibrio. Debemos mirar hacia delante y no tener quejas. Es el fiel reflejo de lo que hay".