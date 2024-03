Venta de Málaga CF: "Empresas importantísimas internacionales, con un proyecto claro de inversión, han querido comprarlo"

El presidente de la Diputación y alcalde de Rincón de la Victoria, Francis Salado, estuvo en el programa Minuto 91 de 7TV y habló largo y tendido de varios temas, entre ellos la situación institucional del Málaga CF como eje central. Fue contundente a la hora de pedir que se den pasos adelante desde la administración judicial para volver a la normalidad.

"Hay dos apartados. Por un lado, la responsabilidad penal de Al-Thani y sus directivos y por otro, la vertiente empresarial y civil, que debe ir por otros derroteros. No he opinado del administrador judicial, hay que dejar hablar a la jueza y los expertos. Respeto mucho a José María, lo voy a seguir haciendo, el Málaga está por encima de todo, hay que apoyar porque el mal ambiente llega al campo. Pero creo que hay que intervenir ya, han pasado muchos años. Si no hay un proyecto económico, deportivo y empresarial sin un horizonte claro el Málaga no puede hacer un buen equipo, con una financiación y un objetivo claro. José María salvó al club de la quiebra técnica, pero le está sobrando unos años a esa administración judicial", alertaba Salado, que exponía que "una vez se ha decidido judicialmente que BlueBay es copropietario, así lo ha dicho la justicia, ¿qué ganamos eternizando la administración judicial? Hay que entregar al Málaga a sus propietarios, que presenten un proyecto ilusionante, con inversores, ampliación de capital. Otra cosa son las responsabilidades penales, que se derivarán. Pero ese camino hay que empezar a abrirlo. BlueBay tendría la dirección del club, al jeque no se la daría. Hay que buscar un proyecto. Si haces ampliación de capital puede venir otra empresa a comprar. ¿Quién te garantiza que esos van a hacer un gran proyecto? Siempre te la juegas, dependiendo de quién venga. El proyecto político de invertir no es factible. La Diputación puede patrocinar, pero no es el futuro del Málaga, no puede darle unos recursos que no son suficientes. He hablado con el alcalde, con BlueBay, he hablado con inversores que se comprometan a la remodelación de La Rosaleda para el futuro. BlueBay presentó un proyecto para la remodelación de La Rosaleda muy parecido a lo que queremos hacer ahora las instituciones, que es remodelar y que sea un edificio no sólo para entrenar y usar sólo unas horas el día de partido, sino que sea un centro polivalente, donde se pueda hacer conciertos, haya tiendas, instalaciones deportivas abiertas al público, un hotel... Un valor que le pueda suponer ingresos al Málaga y para financiar la remodelación, que vale mucho dinero. Eso lo presentó BlueBay en su día".

Como sostiene el alcalde, Salado aboga por "una ampliación de capital. Te viene una empresa X y te compra el club y habrá que confiar en que quiere hacerlo rentable y que cada vez valga más. Tiene que venir un grupo inversor que quiera rentabilizar deportivamente al Málaga. Si crece, sube a Primera y juega la Champions pues lógicamente el club vale mucho más. ¿Qué queremos? Que el Málaga triunfe, que cada vez valga más y eso cada vez equivaldrá a ser mejores deportivamente. Pero con una administración judicial nos vamos a quedar estancados. Que tiene que ser una ampliación de capital, pues ampliación de capital. BlueBay podrá ir o no, pero hay algo que hacer. La decisión es de José María, tiene que plantearse pros y contras de esa ampliación. Le trasladamos ya que hay que mover ficha, tiene que decidirlo él y la jueza. Hace tiempo que se lo transmitimos. El alcalde también es partidario de la ampliación de capital, de que haya una solución definitiva, que los propietarios tengan un responsabilidad empresarial y se jueguen sus recursos económicos para hacer grande al Málaga. Ha habido muchos grupos inversores que han preguntado porque la marca Málaga es un valor al alza, que cada vez se conoce en todo el mundo. Es un escaparte importantísimo para hacer negocio y esa oportunidad no podemos perderla. Hay que aprovecharlo. Ha habido empresas importantísimas internacionales, con un proyecto claro de inversión, que han querido comprar el Málaga, también fondos de inversión. Para crear un club como el Villarreal, por ejemplo, siempre arriba en Champions o Europa. Esa inversión tiene retorno para la marca que patrocine, en ese caso los Roig. Derechos de televisión, de publicidad, los propios abonos... El Málaga es viable. Esta tiene que ser la última liga así, cuando acabe esta temporada hay que plantear el futuro esté donde esté, evidentemente. Hay que planificar ya, aunque no se metan elementos distorsionadores para que jugadores y entrenador se centren en lo que deben, que es ganar partidos y ascender. Que cuando termine la Liga haya una hoja de ruta y que la ruta no sea la administración judicial".

"Estoy convencido de que la justicia nos va a dar la razón y el jeque va a ser historia del Málaga. Siempre, cuando hablamos de la situación de clubes y viene alguien de China, Arabia... Imitando a Antonio López Nieto digo que eso es ruina. Son personas que no sienten los colores, que vienen de otra cultura no occidental, aquí tienes un consejo de administración, respetar los criterios... Vienen de su país, donde el sentido de la autoridad es el ordeno y mando, se hace lo que yo digo. La cultura de la gestión transparente no está. Hay que buscar una gran empresa que tenga esos conceptos, ética empresarial, de Europa o Norteamérica, que se respeten las normas del juego. Con estos señores no se puede hablar. Eso es ruina todo", decía el presidente de la Diputación con vehemencia.

Situación del equipo

"Hay que ganar de penalti en el último minuto si hace falta. Leí el incidente de Dioni, que nos dejó preocupados. Pedimos la hora, seguramente merecimos antes marcar por cómo jugamos. Estamos ya a cinco del Castellón, hace un mes dudábamos si nos clasificábamos para el play off, perdimos partidos que debíamos ganar... Se ha reconducido la situación, el Castellón tiene su bache como todos los equipos, parece que vamos hacia arriba aunque el Córdoba también está en dinámica muy positiva. Las cuentas salen, 10 partidos, 30 puntos, puede pasar de todo. Está complicado porque hay tres equipos delante, hay que ganarlo casi todo y que ellos fallen. Mientras hay vida hay esperanza. Lo importante es luchar y, si no lo conseguimos, jugarnos todo al play off".

Afición

"No me sorprende la afición, se sobrepone a los momentos difíciles. He visto partidos en Segunda y Primera que se veían entradas pequeñas. Nos crecemos en la adversidad y, cuando se necesita, Málaga responde. Si estamos arriba y el equipo no responde pues igual no se llena como en Primera RFEF. Cuando los otros equipos ven este estadio lleno y que no paran de animar 90 minutos pues impresiona. Con esta afición y el ánimo estoy convencido de que vamos a ascender".

López Nieto

"El sabe de gestión deportiva, que es mucho, y lo ha trasladado al Unicaja. Cogió al Unicaja en un momento muy complicado, sin ir a la Copa o play off. En poco espacio de tiempo ganamos la Copa, estamos segundos en la Liga, la BCL va fantástica, se llena el pabellón. Antonio conoce el fútbol, el deporte, los recovecos empresariales y deportivos, y él sabe moverse en esas arenas movedizas".

Aportación

"Había 400.000 euros entre Turismo Costa del Sol y Diputación. Teníamos dos años y ahora renovaremos. Dábamos esos recursos pero teníamos que repartir entre Málaga y Antequera. Si sube, más cantidad para el Málaga. Hemos sido muy colaborativos, tenemos el Sabor a Málaga en la camiseta. José María me pidió que apareciera en el frontal otra marca y sin ningún problema, adelante. 423.500 al Unicaja, muy bien invertidos. Ponemos los recursos esperando que se invierta bien".

Costa del Sol

"El aumento del deporte femenino a raíz de los éxitos de las panteras es enorme, no sólo en el balonmano. No quiero ser vanidoso, pero hay una historia de compromiso personal de ese proyecto. Acababa el patrocinio de Manolo Rincón, al que hay que ponerle un monumento, eran grandes recursos y se veía abocado a parar. Me comprometí con Pepa Moreno a que el proyecto siguiera. Le dije que ahí estaríamos. Con esa inversión de 150.000 euros son más competitivas, un gran proyecto europeo. El compromiso lo firmamos de dos en dos años. Mientras no entre un patrocinador que quiera, encantados. Estamos para grandes eventos y deporte base, pero en momentos difíciles hay que darle apoyo".