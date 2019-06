Antes del Deportivo-Málaga CF que abre el play off de ascenso a la Primera División, Víctor Sánchez del Amo estuvo en los micrófonos de Movistar Partidazo, que ofreció el encuentro en directo. El técnico mantuvo el mismo mensaje de los últimos días.

"Estoy disfrutando muchísimo con la realidad de la situación, con la oportunidad de tener opciones de Primera. Volver a salir a Riazor, ver lo bonito que lo han dejado con la remodelación es especial. Son dos equipos de Primera peleando por volver a Primera", decía Víctor, que admitía que era un partido especial: "Siete años de jugador, dos años de entrenador, mi hijo es coruñés... Imposible no tener sentimientos, pero he escuchado a mis aficionados cantar antes del partido y se me ha puesto la piel de gallina".

Víctor insistió en que el equipo será valiente. "Nosotros no tenemos que cambiar nada de nuestra propuesta. Al equipo le va de maravilla, los números defensivos del equipo siguen siendo muy buenos. Tener equilibrio es fundamental para superar a un rival como el Deportivo. No pensamos en objetivos pequeños, en marcar o no, venimos con la idea de ganar el partido, tenemos en la cabeza de ascender", decía el técnico.

"Confiamos plenamente en todos, nos lo demuestran en entrenamientos y partidos, no vamos aponer excusas, no vamos a echar de menos a nadie", aseguraba sobre la ausencia de N'Diaye el técnico madrileño: "Ellos tienen jugadores de desequilibrio, que marcan diferencias ofensivamente. La temporada ha sido convulsa por la situación institucional. El Cádiz se despistó y el Deportivo no falló".

Por su parte, Martí, técnico deportivista, dijo que la baja de N'Diaye puede notarse: "Si son buenos jugadores, el rival los va a echar de menos. N'Diaye es muy importante para ellos, pero tenemos que valorar que estemos bien nosotros".

Insistió Martí en señalar los saques de banda de Luis Hernández. "Es una situación que a veces se produce, que comete falta, a veces levanta el pie. Eso compete al colegiado, debemos estar atentos a esa segunda jugada, en la que tienen mucho peligro".