Víctor y el ultimátum del Frente Bokerón: "Más presión para nada, al revés"

Hay que ponerse en situación antes que nada. Hay que recordar que el Frente Bokerón lanzó un ultimátum al entrenador y sus jugadores después de la bochornosa eliminación en la Copa del Rey, además de otras críticas de otros colectivos y aficionados. Víctor Sánchez del Amo trata de restarle importancia: "Presión añadida ninguna, la misma que en cada partido. Lo que más nos gusta es ganar en nuestro estadio como fue en el última partido en casa. Más en esta jornadas. Entendemos ese enfado con naturalidad. Más presión para nada, al revés".

"Hay que tener tranquilidad, enfadados estamos todos. A nosotros también nos duele, como a otros equipos profesionales que también han sido eliminados. Tenemos que ser muy realistas. Estamos en mayores dificultades que los rivales y no podíamos ser competitivos a largo plazo en ambas competiciones. En esta semana nos estamos jugando la vida y teníamos que preparar los partidos muy condicionados. Hicimos el equipo más competitivo que pudimos para la Copa. No acertamos, no nos salió bien. Nos hemos equivocado en la toma de decisiones. Competir en dos competiciones sería una utopía. Hay que dar prioridad a LaLiga y no pasa nada por reconocerlo. Pero está unido al cabreo de perder un partido ante un rival de inferior categoría. La manera de arreglar esto, mañana".