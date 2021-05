Ziganda, el 'caso Pellicer' del Real Oviedo

El fútbol repite patrones en todos sus ámbitos. Lo que pasa en Málaga también sucede, o de manera parecida, en otros lugares con algunas salvedades. En el Oviedo, próximo rival, sin ir más lejos, tampoco está claro el futuro del entrenador, Cuco Ziganda, que hace como Pellicer y tira de la carta de la salvación matemática para evitar mojarse demasiado sobre el asunto.

"Si se consigue la permanencia es el momento de hablar, por lo menos por mi parte. Pero los tiempos los marca el club, el resto de empleados tenemos que estar a expensas de la idea que tienen. Lo importante es el club, lo importante es que nos enfoquemos en el objetivo primordial de salvarnos. Es el club el que tiene que decidir si quiere que siga o no. A partir de ahí es cuestión de hablar", comentó ante los medios el técnico.

Sobre los puntos para la permanencia, más de lo mismo: "Con los 47 no da, eso es seguro. Tenemos que sumar más para la permanencia y la primera oportunidad que tenemos es la del lunes. Es en lo que nos tenemos que centrar. Tenemos que hacer lo que depende de nosotros. No pienso en otra cosa que no sea el siguiente partido. Está todo muy apretado, hay nueve o diez equipos peleando por no bajar. Sabemos que hay que sumar más puntos, el que llegue a los 50 o 51 estará libre del descenso. Si no ganas el resto se acercará y afrontaremos los tres partidos que falta como vengan. Nos ha faltado regularidad, continuidad a la hora de ganar partidos pero también es cierto que el equipo siempre ha dado la cara".

Del Málaga

"Espero un equipo diferente al de la primera vuelta. Le veo un equipo parecido al nuestro. Nosotros fuera de casa en muchos momentos hemos dado muy buena sensación y en casa nos ha costado más. En el partido de Málaga estuvimos bien, nos fuimos descontentos con el empate porque acabamos en su área con opciones claras de ganar. El Málaga en casa le ha costado muchísimo pero fuera ha sido un equipo muy fiable, con buenos resultados y sensaciones. Bien armado, buenas transiciones. Me espero ese Málaga. En muchos aspectos veo al Málaga reflejado en nosotros", comentó Ziganda.

"El equipo está con algunos jugadores entre algodones. Tejera y Nieto se están incorporando poco a poco al grupo. Todavía quedan más de 48 horas para el partido y si es posible intentaremos contar con ellos. Sobre todo en la posición de Tejera estamos muy justos. También sabemos que otros jugadores están renqueantes, pero esperamos contar con ellos sin ningún problema. Habrá cambios entre lunes y jueves seguro. La recuperación no es la misma. Dado el nivel de la plantilla que tenemos creo que rotaremos y habrá cambios de un partido a otro", cerró.