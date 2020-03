La capa nueva de Munir

La vida del portero transita por otros caminos, a veces sombríos y poco agradecidos. Lo sabe bien Munir, al que parecían haber abandonado las musas esta temporada pero que está luciendo nueva capa de superhéroe. El cancerbero marroquí recupera parte de su flow y vuelve a ser una pieza esencial para que el Málaga sume puntos. Lo demostró en Las Palmas, donde el 1-1 lleva su firma aunque el gol lo anotase David Lombán.

Cuando peor lo pasaba el Málaga en Las Palmas, emergió Munir, que frenó varias ocasiones claras de gol para desesperación de Pedri, Rubén Castro y compañía. Mantenerse con el 1-0 permitió al Málaga acceder a los puntos y anduvo hasta cerca de hacerse con el triunfo en la recta final de la cita. Tanto Sergio Pellicer como otros pesos pesados del vestuario dan la cara por el guardameta melillense.

“Se puede dividir en muchísimas fases el choque y la clave son los goles. Después del gol tuvimos 10 ó 15 minutos en los que nos pillaron en transiciones y Munir nos mantuvo en el partido. En el último tramo creo que el equipo fue mejor. Si ellos marcan el segundo gol, cambia todo. Pero fue un justo premio para nosotros y hay que pensar que nos recompusimos: ir perdiendo por 1-0 fuera de casa, atacar y defender con muchos espacios, y antes esas adversidades, el equipo se recompuso. Estoy muy contento con el trabajo de los jugadores”, analizó Pellicer tras el duelo.

“Sabíamos que se iban a volcar en ataque que llevaban tiempo sin ganar y pudimos aprovecharlo, también pudieron hacerlo ellos pero nos salvó Munir. El empate es justo”, añadió Dani Pacheco en zona mixta tras la conclusión del encuentro en tierras canarias.

No está siendo una temporada fácil para Munir, sin la presión de un profesional que le apriete como el año anterior hizo Kieszek, y mostrándose menos firme y seguro que en su primer curso como blanquiazul, donde tampoco acabó con un gran sabor de boca por el partido de Riazor ante el Dépor. En el presente tuvo altibajos y algunos errores groseros. En varias citas no sólo no dio puntos, es que lastró al equipo.

Ahora, al mismo ritmo que el Málaga va creciendo, Munir se está agrandando. A pesar de tener alguna dificultad con los pies y no estar en la mejor versión que se le conoce, el internacional marroquí está teniendo actuaciones notables, de esas que suman tanto o más que un gol. La columna vertebral blanquiazul vuelve a contar con su guardián.