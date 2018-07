Los chollos celestes

El Málaga recuperó la sangre uruguaya el mismo mercado invernal en el que se estrenó Francesc Arnau. Llegó Chory Castro libre y salió Amrabat al Watford por unos ocho millones de euros. Para traer al charrúa hubo que pagar peaje. El traspaso del marroquí fue reinvertido en dos jóvenes promesas que traían el sello de Paco Casal, como en los viejos tiempos. Existía la esperanza de que salieran tan óptimos como los Darío Silva y Gato Romero de turno. Escondían, sin embargo, recovecos en sus contratos que ahora son una carga.

Hablamos de Michael Santos y de Fede Ricca. Ambos futbolistas tienen la sarten por el mango con respecto a su futuro. Como en el caso de Jony Rodríguez, cualquiera de ellos puede salir cedido a un equipo de la máxima categoría siempre que se haga cargo de la ficha completa del jugador. Todo sin necesidad de ponerse de acuerdo con el Málaga. Otra ventaja contractual más para los dos uruguayos, que junto a Juanpi Añor son los únicos futbolistas de la plantilla que no ven reducidos sus sueldos por el descenso.

Así que se convierten en dos chollos para los equipos que busquen reforzarse por una cantidad razonable. Santos cobra alrededor de un millón de euros y Ricca algo menos. El Leganés, tal y como publicó ayer AS, está interesado en hacerse con el goleador.

El cuadro pepinero realizó dos intentonas con En-Nesyri, pero el Málaga le tasó por encima de los cinco kilos, algo que no estaban dispuestos a pagar a día de hoy. En Santos encuentran una buena opción. Habrá que ver cuál es el pensamiento del jugador, que ayer no salió del gimnasio en ninguna de las sesiones de entrenamiento del equipo que entrena Juan Ramón Muñiz.

En el Málaga tratan de darle cariño y hasta publicaron un vídeo de Pelo ejercitándose. El entrenador asturiano quiere contar con él, pero la situación no es nada sencilla de resolver. No hace mucho se abortó un intento de traspaso al Copenhague, destino que no hacía mucha gracia a Santos y su entorno. Ahora mismo todo está en manos de lo que quiera el jugador.

Luego está el caso de Ricca. No es goleador y tiene menos novias, pero desde Italia sostienen que el Torino quiere contar con el lateral izquierdo blanquiazul. Ya sabe que le pueden firmar por un año usando el comodín de su cláusula de escape. Pero eso tiene un riesgo. Si el defensa explota, no tiene ninguna garantía de poder quedarse con él para el curso posterior y en cambio el Málaga sí tendría otra pieza apetecible en el escaparate. La escuadra italiana podría estar dispuesta a asumir un traspaso. En Martiricos escucharán cualquier oferta por sus jugadores.