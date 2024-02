Para la actividad en la ciudad deportiva del Málaga

La ciudad deportiva del Málaga ve frenada su actividad y seguirá siendo así en los próximos días. Tampoco es que desde la inauguración oficial de su primera fase hubiese contado con demasiado ajetreo, más bien lo contrario, pero unos problemas burocráticos han llevado a la entidad a tomar la decisión de frenar en seco.

Según adelantó Viva Málaga y pudo contrastar este diario, la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga remitió un escrito a la Fundación para ordenar el cese cautelar de su utilización después de que pasase el tiempo estipulado para la entrega de cierta documentación necesaria.

El Málaga contaba con un plazo que ha vencido, si bien en la entidad de Martiricos aseguraron a Málaga Hoy que el arquitecto, Salvador Cortés, la habría aportado el pasado día 14 de febrero. Aun así, también afirman que desde Urbanismo se les recuerda que cuentan con un plazo de días naturales para presentar lo requerido y que durante este periodo sí podría continuar en uso La Academia.

El club prefiere que cese toda actividad, que es escasa en cuanto al paso de equipos de la cantera por la ciudad deportiva de Arraijanal, donde hasta hace no mucho había ciertos servicios que no estaban operativos. Algunos de esos asuntos ya estarían solucionados, pero continúan faltando algunos remates.

El alcalde, sobre BlueBay y el jeque

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, atendió a los medios de comunicación y volvió a hablar de la situación del club de La Rosaleda. Opinó sobre cómo está la situación de la entidad con el jeque Al-Thani, de su reunión con BlueBay y de las posibles salidas que se abren a partir de ahora pensando en un futuro mejor para el Málaga, que a su criterio pasa por una ampliación de capital o directamente una venta de acciones a un tercero, como ha afirmado en no pocas ocasiones.

"El Málaga entre que la justicia es lenta en general y tiene la complicación de que tiene la vertiente internacional porque el jeque Al-Thani vive en Catar y el diálogo judicial es más complejo y difícil… una vez aclarado que la propiedad de NAS Spain es 51% de Al-Thani y el 49% de BlueBay, una vez clarificadas estas cosas porque el Tribunal Supremo no admitió el recurso de casación de Al-Thani, pues creo que está el camino abierto para que uno, se pueda producir la venta del capital de esos propietarios de la sociedad o se pueda hacer una ampliación de capital. Yo no soy abogado para opinar sobre el tema pero creo que es mucho más fácil porque no cabe duda ya de quién es el propietario de NAS Spain. Lo ha dicho el Supremo y no hay más discusión sobre ese tema y eso despeja a mi criterio un poco el tema de cara al futuro que siempre procuro tener en perspectiva, al margen del inmediato, donde me gusta que el Málaga gane cada partido y tenga el mejor resultado en la liga en la que está, que no es la que corresponde al club ni a la ciudad".