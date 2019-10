El Málaga CF Femenino cayó derrotado por 2-0 ante el Granada CF Femenino en el partido correspondiente a la jornada 7 de la Liga Reto Iberdrola. Los goles del cuadro rival fueron de Santibáñez y Lauri. Se corta la racha de dos triunfos de las blanquiazules, que se quedan en mitad de la tabla. Un partido donde mostraron un buen nivel en la primera parte, pero donde fue inferior después del paso por vestuarios.

El conjunto malaguista protagonizó unos primeros minutos muy acertados. En el minuto 8, Clo García probó suerte al ver a la portera rival muy adelantada y su disparo se fue rozando el travesaño. A punto estuvo el Málaga de abrir la lata en el Estadio de la Juventud. Y en el 15 fue el intento para la capitana Adriana con un trallazo de falta directa que no encontró el fondo de la red. El cuadro blanquiazul se sintió cómodo sobre el verde nazarí y también lo demostró en defensa. La solvencia malagueña en la zaga se demostró al dejar las tablas en el marcador.

No fue porque el Granada no intentara traspasar la barrera de las de José Herrera. En el 29, la ex malaguista Noe Salas disparó contra el palo de la portería defendida por Noelia Gil y levantó las alertas. No tuvieron problemas Olmedo y Postigo en cortar las acometidas rivales y, durante los últimos compases de la primera mitad, el juego fue para las visitantes. Primero Farfán y luego Encarni. Ambas intentaron batir a María bajo los palos, pero no tuvieron éxito. El partido se fue al descanso con el 0-0 en el electrónico y con dos grandes equipos sobre el terreno de juego.

Con la segunda mitad en juego, Adriana estuvo a punto de inaugurar el marcador con un buen disparo que se marchó por el margen izquierdo de la portería. El Málaga salió mejor, pero en el 54’ Santibáñez encaró a Noelia Gil y la blanquiazul no pudo hacer nada. El Granada puso así el 1-0. Tras el tanto nazarí, el Málaga movió el banquillo y buscó poner las tablas. Ayano ingresó en el campo y tuvo el empate al cabecear un balón colocado por Adriana de falta. La suerte no estuvo del lado blanquiazul y en el 90’ el Granada hizo el 2-0 con el que se llegó al final.

Ficha técnica:

Granada CF Femenino 2: María, M. Carrasco, C. Moreno, Aixia, L. Pérez, Lauri (c), Mari, Urre, Santibáñez, N. Agüero y Noe -once inicial- A. Romero, Peque, Raquel, Elo, nati, Costa y Coronel.

Málaga CF Femenino 0: Noelia Gi, Postigo, Farfán (Cintia, 56'), Encarni, Adriana (c), Pamela, Buceta, Arantxa (Edna, 53'), Clo, Carol (María Ruiz, 56') y Olmedo (Ayano, 75') -once inicial- Lucía, María Ruiz, Cintia, Edna, Ayano, Judi y Marina.

Goles: 1-0 (Santibáñez, 54'); 2-0 (Lauri, 90').

Árbitra: Marta García (comité andaluz).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 7 de la Liga Reto Iberdrola disputado en el Estadio de la Juventud (Granada).