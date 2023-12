El debate sobre Dioni: ¿Más cerca o menos del área?

"Es un debate que la gente lo dice, mis amigos me lo dicen. Que debo estar más en el área, que debo meter goles... Yo he venido al Málaga y pienso en lo colectivo. Sí, debo meter goles, pero yo estoy en otra etapa, con 34 años, pienso en lo colectivo, subir, disfrutar de esta experiencia que me ha deparado la vida. Lo cómodo o más sencillo es ponerme arriba y esperar los balones que me lleguen, pero yo no voy a pensar en mí, sino en el equipo", liquida el debate el delantero malagueño. La entrevista completa en Málaga Hoy.