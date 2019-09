El empate en Riazor libra al Málaga de los puestos de descenso

Tras su empate ante el Sporting de Gijón, el Málaga dependía de otros resultados para no caer en puestos de descenso. Concretamente, ponía sus ojos en el Deportivo-Mirandés, que finalmente terminó en una igualada que permite al equipo de Víctor Sánchez del Amo no superar una barrera psicológica importante pese a estar en los primeros compases de la temporada. Aun así, el punto no calma una sed tremenda de victorias tras siete jornadas sin ganar, desde la primera en El Sardinero.

El conjunto blanquiazul llegaba dependiendo de sí mismo para eludir una zona tan delicada al menos durante unos días. 17º y con seis puntos en su haber, empatado con Racing, Deportivo, Las Palmas y Mirandés. Los canarios vencieron el viernes al Albacete (3-2) y los cántabros igualaron 0-0 con el Numancia. Situación que dejaba ese duelo directo que cerraba el domingo marcado en rojo.

En Riazor, Marcos de Sousa hizo el 0-1 para el Mirandés poco después de regresar de vestuarios, en el 49', y Víctor Mollejo empataría apenas cinco minutos después para el Deportivo de La Coruña. Resultado definitivo de 1-1 que tampoco sirve para ambos equipos. Quien ganara de los dos salía del descenso y metía al Málaga, pero con este marcador, por average goleador (-4 de ambos por el -2 de los costasoleños), ambos permanecen en la misma posición.

De este modo el Málaga acaba la octava jornada de LaLiga SmartBank en 18º puesto, pierde uno tras el triunfo de Las Palmas, con siete puntos empatado con Mirandés (20º) y Deportivo (19º) por detrás. Imagen impactante la que dejan dos clubes que se enfrentaron en el último play off de ascenso. Apenas va mes y medio de competición, pero en estos ocho encuentros el conjunto blanquiazul solo ha hecho cuatro goles. El equipo es el menos anotador de la categoría y la dinámica mete presión.