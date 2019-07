Avanza la pretemporada del Málaga, que continúa concentrado en Estepona y trabajando duro todo lo al margen del mercado que es capaz. Y no es sencillo para Víctor moldear un equipo con tantos frentes abiertos. Un caso algo complejo es el de los uruguayos Michael Santos y Fede Ricca. Se da por hecho que ambos saldrán este verano. La cuestión está en las formas y no es precisamente algo menor.

De todos es sabido que ambos futbolistas poseen una cláusula para abandonar la entidad si un club de superior categoría cubre sus emolumentos. El propio Michael Santos se marchó el verano pasado al Leganés acogiéndose a esta fórmula. Partiendo de esa base, a Martiricos han llegado diversos conjuntos de Primera División tanteando el terreno y viendo cuál es la situación de ambos y qué perspectiva tiene el club. El Málaga, a día de hoy, lo tiene claro. Ante la vía de escape firmada no se puede hacer nada, pero en cualquier otro escenario la entidad malacitana pedirá traspaso.

Paralelamente, Michael Santos encabeza la lista de deseos del Huesca para su delantera, tal y como informó Aragón TV. Este medio pudo confirmar con fuentes del club que es cierto que los aragoneses han tanteado la situación pero no han presentado ninguna oferta formal. El charrúa no tiene intención de continuar como blanquiazul. El Málaga, por su parte, no puede asumir fichas como la suya en la actualidad (se acerca al millón de euros).

Tampoco hay ninguna oferta en firme por Ricca, que hace un verano también tuvo opciones de marcharse pero decidió quedarse en el Málaga, donde asumió la capitanía. El escenario actual es diferente. Lateral izquierdo, ya acumula experiencia en el fútbol español y tiene una edad que le convierte en una figura interesante. En Primera están al acecho, aunque también en el extranjero. El Peñarol de Montevideo intentó sin éxito hacerle regresar a su país. El Dinamo de Zagreb también andaba al acecho.