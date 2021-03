La familia Peiró agradece el "señorío" del Málaga

Al cumplirse el año del fallecimiento de Joaquín Peiró, el entrenador con más partidos en la historia del Málaga CF, el club ha tenido un gesto sin parangón, nombra el banquillo local con el legendario entrenador madrileño. Este domingo se desvelará la placa que presidirá desde ahora el banco. Será con la presencia de Joaquín Peiró hijo. Con todas las limitaciones y precauciones por la pandemia, será un acto emotivo.

Joaquín Peiró hijo estuvo en los micrófonos de la Cadena Ser y recordó la figura de su padre, agradeciendo el gesto del club. "Que el Málaga haya tenido este recuerdo es un orgullo para todos. Para mi hermano y mi madre también, han disfrutado mucho de Málaga y del fútbol. Estos nos da una satisfacción enorme y un orgullo. Hay muchas amistades allí el trato a mis padres fue espectacular, de club, periodistas y aficionados, fue increíble. Lo disfrutaron y lo llevaron dentro", decía el hijo de Peiró: "El fútbol se encamina a otro tipo de cosas más comerciales. El señorío que nos ha mostrado el Málaga y la Fundación está a un nivel muy alto. Mi padre en Málaga estuvo muy bien. A nivel de trato con jugadores que estuvo demasiado bien. Esos seis años en Málaga ha disfrutado tanto que muchas veces te hace pensar. Fue una etapa grande, gloriosa, se lo llevó en el recuerdo".

"Es un día bonito para recordar. Haremos una misa interna, un rato para que todos le recordemos en un día tan especial. En Madrid la cosa fue complicada, pudimos ir sólo los tres hermanos al funeral. Con tanta gente y tantos clubes que nos llamaron, que estuvieron atentos en ese día tan anormal, tuvimos que hacerlo como si fuera un sinsentido", decía el primogénito de Peiró, que asegura que en su familia se continúa pendiente del Málaga: "Cada domingo se sabe el resultado y muchas veces se ve el partido. Tengo buena relación con la época de mi padre. Yo jugué contra el Málaga cuando estaba el Atlético Madrileño, con el Fraga también en un amistoso en Aragón. He disfrutado mucho, siguiendo al equipo en la UEFA, la Intertoto, mi familia también lleva al Málaga. El domingo intentaré disfrutar de ese rato, esté lleno o vacío. A todos esos seguidores del Málaga lo agradezco".

Basti, responsable de la Fundación del Málaga que ha lanzado la brillante idea, decía también que "como ex jugador suyo, le agradezco todo lo que he aprendido. He hablado con Sandro, Roteta y otros jugadores que han pasado con él y se han llevado una alegría. De él recuerdo su gran educación, siempre nos llamaba de usted. Aunque Sandro le llamaba el Yayo a él (risas). El domingo se inaugará la placa y es una cosa insólita, pero el mister se lo merece. Cambió la filosofía, el Málaga supo caminar, sabía dónde estaba, gracias a él. Fueron logros importantes, el ascenso, la Intertoto, entrenador con más partidos. Desde el recuerdo y el cariño que nos trató , estamos orgullosos, súper contentos de que se pueda hacer", decía el paleño.

"Del mister siempre tendré una frase que jamás se me olvidará. 'Basti, hay jugadores para partidos especiales. Y en este juegan Basti y 10 más', me dijo antes de jugar en el partido ante el Logroñés en el que se decía que lo iban a echar si no ganábamos. Y tenía razón, metí dos goles. Siempre le respeté. Dijimos todos los jugadores que si perdíamos podían echarlo y no podíamos permitirlo. Jugamos, la afición estuvo de lujo y ganamos 3-2 y metí dos goles. Y los goles se lo dedicamos a él. Siempre decía que la media inglesa había que seguir y quedamos campeones. Empate, ganamos, ganamos, ganamos, empate... Así hasta el final desde aquel día ante el Logroñés", decía Basti, que explicaba cómo sería el acto: "Con el tema del Covid-19 estamos muy cerca del partido y no hay mucho margen. Viene gente de LaLiga y habrá que respetar todo el protocolo. Recogeremos a Joaquín, haremos un pequeño homenaje para que pueda descubrir el banquillo y se grabará para que toda España lo vea. Igual estoy equivocado, pero será el primer banquillo que tendrá el nombre de un entrenador en España".