El filial busca hombre milagro

Se acaba una etapa en el Atlético Malagueño. Julio César Dely Valdés deja de ser oficialmente el entrenador del filial blanquiazul. Los resultados mandan en el fútbol y el segundo equipo malaguista no ha conseguido sumar en este principio de curso, el de regreso al Grupo IV de la Segunda División B. El panameño puso su cargo a disposición de la entidad a primeros de semana y ayer se cerró el asunto.

Ahora la cuestión está en encontrar un técnico acorde a las necesidades del club. Rafa Gil, director de La Academia, aseguró en los micrófonos de Canal Sur Radio que el Málaga está buscando un hombre con "experiencia en la categoría". Lo cual, de ser así rigurosamente, descarta a un buen número de entrenadores de la casa. Aunque diversos medios apuntaron también que Francis Bravo, que este verano regresó al club para tomar las riendas del División de Honor juvenil, es una alternativa a ocupar el banquillo del filial.

Zeus Carmona, hasta la fecha ayudante del panameño, sustituto provisional

"No es de buen gusto que un compañero marche. Julio puso su cargo a disposición del club, se analizó y se aceptó esa propuesta entre el lunes y el martes. Claro que me sorprendió, confiábamos en él, pero es verdad que los resultados no han acompañado y eso ha supuesto un peso importante. El inicio no ha sido bueno y los números lo demuestran. Pero hay muchos jugadores en la primera plantilla y la verdad es que el filial ha dado muchos puntos al primer equipo este año", dijo Gil en Canal Sur, donde añadió: "El no tener fichas disponibles ha condicionado bastante la planificación, intentaremos reconducirlo de la mejor manera posible. La idea es alguien que conozca la categoría, que siga formando a los chavales para que lleguen bien al primer equipo, ese ese el objetivo fundamental de La Academia. Que cuando Muñiz disponga de futbolistas del filial lleguen preparados y en buenas condiciones. De momento, mucha tranquilidad. Veremos cuál es la mejor opción para el club y tomaremos una decisión estos días. De momento está el cuerpo técnico de Julio entrenando con el equipo, si no hay entrenador el domingo será su segundo, Zeus, quien dirija al equipo en Murcia".

Así que el joven Zeus Carmona (del que se hablan maravillas), que era ayudante de Dely, toma las riendas de manera interina.

De las opciones para el banquillo, balones fuera: "Estamos valorando todas las opciones buscando lo mejor para la entidad. Bravo está con nosotros y tiene sus posibilidades, pero tenemos que analizar varios aspectos.