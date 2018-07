El hambre de Boula

No levantaba dos palmos del suelo cuando comenzó a dar sus primeras patadas a un balón en el FUS de Rabat. Casi 20 años en la capital de Marruecos cuajando, preparándose para dar el salto al fútbol europeo. Quería cambiar de continente y su prioridad era España. Justo cuando estaba cerca de irse al Lens, una conversación entre Juan Ramón Muñiz y Nabil Baha resultó fundamental para que el chico optase por el Málaga. Está feliz y se le nota, todavía no está hecho a los focos, pero su discurso, aunque templado, esconde un mensaje detrás cargado de intenciones. Llega al fútbol español para triunfar.

"Lo primero que quiero decir es que me gustaría dar las gracias al Málaga por darme la oportunidad y por la confianza que ha depositado en mí. El Málaga es un gran club, con muchos seguidores y mucha historia. Ese es el motivo por el que he decidido venir aquí y aportar todo lo que pueda". Fueron sus primeras palabras, en inglés, como toda su rueda de prensa. Boulahroud explicó que ya irá dando clases de castellano y que para evitar confusiones a la hora de pronunciar su nombre, no le importa que le llamen popularmente como Boula, a pesar de que su camiseta (en la que de momento luce el dorsal '6') reza su nombre completo. Elástica que todavía es la del curso anterior.

El padrino de Boulahroud es Nabil Baha. El delantero del Málaga en el último ascenso fue un hallazgo de Muñiz. Ahora ayudante en el FUS, trata de devolver el favor tanto al club de sus amores como al asturiano. Uno aconsejó y el otro estudió la situación. Si el Málaga se arriesga a firmar a un centrocampista sin experiencia en Europa, es que han debido verle algo distinto. Además, pagando 600.000 euros, que en el marco actual es una cantidad importante de dinero. Boula está enormemente agradecido a Baha por abrirle esta puerta: "Nabil es un gran amigo, como un hermano para mí. Me empujó a venir aquí, me dijo que era un gran club, con una afición increíble y que no dudara en venir. Ha sido decisivo. Pude ver vídeos del equipo y del ambiente y fue otro de los motivos por los que pude venir aquí".

Para la inmensa mayoría, Boulahroud es un desconocido. A pesar de que es internacional absoluto por Marruecos, este león del Atlas todavía tiene que presentarse en sociedad. No alardea de condiciones, al contrario, su mensaje es propio de un currante del fútbol. Si sus palabras llegan acompañadas de hechos, seducirá a Muñiz. "Soy un centrocampista que puede jugar en cualquier posición que me pida el entrenador. Voy a intentar estar siempre a su disposición y trataré de dar lo mejor de mí mismo", aseveró el marroquí en su presentación oficial en la sala de prensa Juan Cortés del estadio de La Rosaleda.

Después de dos días de sesiones dobles, Boula está satisfecho con el esfuerzo realizado. No le asusta y entiende que así debe ser en este arranque de la pretemporada. "Los entrenamientos han ido muy bien, con mucho trabajo y esfuerzo. La preparación normal de pretemporada, el ambiente es muy bueno entre los jugadores, es como una familia, la gente es muy amistosa y el cuerpo técnico nos ayuda para estar en un buen estado".

Aunque destacó en la liga marroquí, el fútbol español es otra cosa. Raro es el futbolista que no tiene que pagar un peaje en forma de adaptación. En el Málaga hay casos muy concretos y recientes de que cada país tiene sus códigos y no todos logran descifrarlos desde el principio. Pero llega Boula, con una tranquilidad pasmosa y manda un mensaje sereno a la par que optimista: "No creo que me cueste mucho la adaptación. Todo el mundo me ayuda mucho, desde el primer día los jugadores me están ayudando mucho y el cuerpo técnico. Segunda División tiene muchos equipos y muy buenos, lo intentaremos hacer lo mejor posible".

En su puesta de largo como malaguista, Boula contó con José Luis Pérez Caminero a su lado y también con la presencia de otros miembros de la secretaría técnica. Tampoco faltaron los consejeros Francisco Martín Aguilar, Abdallah Ben Barek y Antonio Fernández Benítez. Pero el único que habló fue el director deportivo: "Puede jugar de '6' y de '8', nos va a aportar trabajo y esfuerzo, viene de una liga importante, y no creo que un jugador de sus condiciones tenga problemas con la adaptación".

Después de la rueda de prensa, tocó el ritual de rigor en cualquier presentación. Boulahroud se enfundó la equipación del Málaga, se calzó las botas y se marchó al Anexo con los compañeros de los medios gráficos, donde mostró la mejor de sus sonrisas y tocó balón. El próximo lunes se producirá, salvo gran sorpresa, su estreno con el equipo blanquiazul. Será en el Marbella Football Center a partir de las 11:00 horas contra el Nottingham Forest, un histórico venido a menos con dos Copas de Europa en sus vitrinas.