El malagueño Iván Jaime, apartado por el Oporto

El jugador malagueño Iván Jaime así como el futbolista español Toni Martínez, el mexicano Jorge Sánchez y el luso André Franco han sido apartados de los entrenamientos con el resto de la primera plantilla por el técnico del Oporto Sérgio Conceição.

En la última rueda de prensa ofrecida por el entrenador del Oporto, previa a la vuelta de la semifinal de Copa contra el Vitória de Guimarães, Sérgio Conceição no quiso dar explicaciones concretas sobre esta cuestión. Según el entrenador, "no hay nada que decir", y aseguró que "para trabajar en el Oporto no basta con tener contrato, es necesario más", cuando fue cuestionado sobre los cuatro jugadores apartados.

Precedente con Iker Casillas

Una situación similar, aunque no fue apartado de los entrenamientos con el resto de la plantilla, sucedió en octubre de 2017 con Iker Casillas, cuando Conceição decidió retirarle la titularidad. Se especuló con varias cuestiones, entre ellas el uso del teléfono móvil por parte del guardameta, pero, finalmente, el técnico aseguró públicamente que lo hizo porque no estaba conforme con su rendimiento. Semanas más tarde, Casillas regresó al once inicial.

Toni Martínez, Iván Jaime y Jorge Sánchez

Toni Martínez es un delantero murciano de 26 años, que fue internacional con la sub 19 española, enrolado a las filas del Oporto desde la temporada 2020/21. En ningún momento se ha ganado el estatuto de titular con el actual entrenador. Al igual que Martínez, el medio malagueño Iván Jaime, de 23 años, llegó al Oporto procedente del Famalicão, donde recaló tras salir del Málaga. Lo hizo la pasada temporada y ha mostrado sus dosis de gran calidad, aunque tampoco ha logrado continuidad en el once inicial.

Un caso diferente es el del lateral mexicano Jorge Sánchez, que llegó cedido al Oporto por el Ajax el pasado mes de agosto y que tendrá que regresar al club holandés al final de la actual campaña. Como Martínez y Jaime, no se ha ganado la confianza del técnico para ser titular indiscutible.

Tensión y elecciones

El Oporto vive unos momentos de mucha tensión interna, ya que está casi fuera de los puestos de Liga de Campeones para la próxima temporada. En Portugal hay dos plazas y el Oporto es tercero a 11 puntos del segundo, el Benfica. Además, el club celebrará elecciones a la presidencia el próximo 27 de abril, donde Jorge Nuno Pinto da Cosa, desde 1982 en el cargo y con 86 años de edad, tendrá como principal rival al conocido entrenador André Villas-Boas, que ya fue técnico del Oporto, Chelsea, Tottenham u Olympique de Marsella, entre otros.