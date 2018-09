En el mercado de gangas

Explora el Málaga el mercado en un periodo de teórica calma. No tiene prisa ni grandes necesidades. Sin embargo, se siguen estudiando opciones. En la entidad se juega con la ventaja de que hay fichas disponibles y cierto margen salarial. Si se da con alguna ganga, habrá fichaje. En caso contrario, se aguardará a la apertura del mercado invernal, donde la entidad está casi obligada a acudir sí o sí.

Quedaron cuestiones pendientes de resolver, puestos que a los técnicos les habría gustado apuntalar para afrontar con máximas garantías la temporada. Hasta el último momento se intentó contratar a un central. Pantic y Albentosa anduvieron en la órbita, pero no hubo final feliz.

A pesar de todo, firmar un central continúa estando entre las principales pretensiones. Se barajan nombres, llegan ofrecimientos, se estudian posibilidades. Uno de los defensas que está en la órbita del Málaga es David Lombán. El jugador se encuentra sin equipo después de haber militado la última campaña en el Eibar. Nacido en Avilés el 5 de junio de 1987, cuenta con experiencia en Primera y Segunda (130 y 129 partidos respectivamente). El defensa de 1,85 ha militado en el Elche y el Granada entre otros.

El Málaga puso su nombre sobre la mesa hace algo más de una semana, al cerrar el mercado. El jugador contaba con varias opciones dentro y fuera de España. Recientemente se le ha vinculado con el Cádiz, donde todavía no se le ha descartado. Lo que pasa es que en Carranza hubo cambio en la dirección deportiva. Manolo Vizcaíno despidió a Juan Carlos Cordero (que tenía prácticamente cerrado a Lombán) y puso en su lugar a Óscar Arias. Los amarillos quieren un central, evidentemente, pero no está claro si será Lombán u otro (se ha ofrecido el ex malaguista Sergio Sánchez).

En Martiricos se manejan buenos informes de Lombán, de cualquier modo. Sin embargo, desde el primer momento se decidió no apresurarse a la hora de realizar nuevas incorporaciones a mercado cerrado. También es cierto que Muñiz preferiría un jugador que pudiese actuar tanto de lateral derecho como de central, aunque eso es francamente complicado a estas alturas (ahí sí encajaría Jesús Gámez perfectamente, que continúa esperando que Caminero cumpla su palabra).

La plantilla también tiene algunas carencias en el centro del campo, donde una hipotética baja prolongada de N'Diaye se convertiría casi en un drama. Habrá que ver si Keidi Bare es una alternativa sólida. Tampoco anda sobrado de delanteros, con Blanco y Harper muy por encima de Koné y Héctor.