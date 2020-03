Armando Sadiku es uno de los jugadores más importantes del Málaga. Quizás el más importante. Pero últimamente no está acompañando la suerte al delantero albanés, que tiene el gatillo atascado. El máximo goleador del conjunto blanquiazul (lleva diez tantos) acumula ya un mes sin ver portería, su peor racha de la temporada con mucha diferencia.

Su último tanto lo firmó ante el Numancia el pasado 8 de febrero en el estadio de La Rosaleda. Un mes en el que caben cuatro jornadas, las que lleva en sequía. Desde entonces ha visto pasar a Cádiz, Racing de Santander, Las Palmas y Zaragoza sin conseguir perforar sus redes. Además, esa ya lejana diana llegó de penalti. La última vez que marcó en una acción de juego fue contra el Mirandés el pasado 26 de enero en La Rosaleda, un encuentro que finalizó con el resultado de 2-2.

Sadiku llegó con la temporada empezada. Después de su debut ante el Almería (jornada 4), estrenó su cuenta realizadora precisamente en el feudo del Mirandés. Luego se pasó tres jornadas sin marcar hasta que rompió el maleficio a los tres minutos del partido ante el Zaragoza en La Romareda. A partir de ese momento, nunca estuvo más de dos partidos sin hacer al menos un gol.

Se le nota en el campo a Sadiku que no termina de estar a gusto. Cuentan que comparte ese mal del delantero centro que le hace estar obsesionado con el gol y cuando no llega se frustra. Aunque sigue peleando como habitualmente, también es cada vez más frecuente hacer gestos y aspavientos a los compañeros si no le pasan el balón en algunas situaciones de ataque o si los centros no son precisos. En la última jornada hasta se ha visto algo poco habitual, que Pellicer le sustituya. El técnico sólo le había quitado en su estreno ante la Ponferradina y fue en el minuto 89 de encuentro.

No se puede olvidar, por otro lado, que en algunos de los partidos más recientes Sadiku consiguió marcar, pero en acciones anuladas por los colegiados. También recordó recientemente Manolo Gaspar, director deportivo del Málaga, que el delantero rechazó propuestas para salir del equipo en el pasado mercado invernal, lo que despeja dudas acerca de su compromiso.

Lo que es innegable es que al Málaga, que para lograr un gol necesita alrededor de 15 disparos, le urge recuperar la mejor versión de Sadiku en las 11 citas que faltan para cerrar el curso.