A Sergio Buenacasa le hace falta marcar, volver a gritar, aunque primero jugar. Lo denotan sus palabras tras el partido ante el Zaragoza en La Rosaleda, donde volvió a tener minutos un mes después de su último encuentro (ante el Elche a principios de febrero). "Llevo varios partidos que fantaseo con entrar y marcar", decía el jugador maño, satisfecho con los algo más de diez minutos que le brindó Pellicer: "Me tocó jugar y ahora seguir trabajando para jugar más veces. Me vi bien. Entré con muchas ganas, cuando nos marcaron, me volqué para marcar. Intentamos empatar pero no pudo ser".

Para el delantero fue un "partido jodido" tras el buen papel que hicieron ante el Zaragoza, algo que vio Sergio Pellicer y que también sintió él: "Te vas cabreado porque has hecho las cosas bien y te vas con cero puntos. Competimos de tú a tú y no pudimos ganar. De justicia se habla mucho en el fútbol pero no pudimos. La suerte, un día te da y otras te quita".

"Hoy está la gente jodida, pero de verdad que el equipo está fuerte", señalaba Buenacasa, muy al hilo de Luis Hernández, y confiado de las aptitudes del grupo: "Anímicamente vamos a más, el equipo compite de tú a tú con cualquiera y no por una derrota lo vamos a tirar todo por la borda. No hay que olvidar que nos vimos en situaciones peores. Ahora viene otro partido contra el Huesca, seguir cerrando para estar arriba".

Este es el tercer partido que disputa Buenacasa con la elástica blanquiazul. El maño debutó ante el Fuenlabrada a mediados de marzo, volvió a tener minutos ante el Elche dos semanas después y recuperó sensaciones ante el Zaragoza esta jornada. No supera aún ni los 45 minutos disputados con el Málaga tras estos tres partidos, a los que entró todos con el partido comenzado en la recta final. Este último fue su debut en La Rosaleda como malaguista, aunque ya jugó aquí con la Ponferradina antes de firmar.