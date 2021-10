Un plan para suplir a la pareja malagueña

La baja de Luis Muñoz trastoca todo. Ya lo reconocía José Alberto en sala de prensa un día después, andaba aún noqueado tras conocer que estaba roto, que le perdía medio año como mínimo. Es posiblemente la baja más sensible que podía sufrir el Málaga CF, uno de los más difícil de reemplazar por todo lo que implica el malagueño y capitán blanquiazul. No es solo fútbol, es también liderazgo.

Pero el fútbol tiene estos momentos, el Málaga pierde a un hombre clave gran parte de la temporada –si no toda– y cuenta además para esta temporada con la baja de Alberto Escassi por sanción. Así, José Alberto no podrá contar con los que ahora han sido fijos en la medular, su doble pivote inamovible siempre que han estado aptos. Se habían perdida ya alguna jornada ambos jugadores y los recambios del técnico fueron siempre Genaro y Jozabed. Son los que más papeletas tienen para ir al once esta jornada.

Está por ver si la baja de ambos supone un giro más dramático si cabe a los planes de José Alberto y modifica la estructura base de su equipo con otro esquema que se salga del hasta ahora 4-4-2 bastante firme. La posibilidad de desprenderse de un delantero y dar entrada a otro mediocentro no es descabellado. Ya ha tenido minutos Ramón y está por estrenarse Ismael Gutiérrez, que puede dar un paso al frente con la nueva situación.

Ya ante el Sporting en la última jornada, apostó por Jozabed, Luis Muñoz y Escassi de inicio, aunque mantuvo el esquema y fue el sevillano el que hacía pareja de Brandon más adelantado. Duró poco por la tempranera expulsión de Escassi que obligó a Jozabed a hacer de pareja de Luis en el medio. Algo similar con Genaro y Ramón o directamente un cambio de esquema con un pivote y dos interiores –como en la Era Pellicer–, son las opciones de José Alberto.

Brandon apunta a fijo en la delantero aunque está por ver si Sekou le gana la partida y goza de su primera titularidad. Kevin y Paulino, ambos con un excepcional rendimiento, parecen intocables de momento. Lo mismo con la zaga y la portería, bastante fija por el momento.