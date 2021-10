José Alberto: "Tenemos que volver a ser nosotros"

Pese a que la lesión de Luis Muñoz acaparó los focos de la rueda de prensa de José Alberto, el técnico repasó también otros aspectos y que espera del Fuenlabrada de Oltra este domingo, enfatizando la necesidad del equipo de "volver a ser nosotros" y dar una imagen positiva y que permite volver a sumar de nuevo tras las últimas dos derrotas a domicilio.

"Tenemos que volver a ser nosotros. Es lo que quiero para el partido del domingo. Es un partido muy complicado, ante un rival que solo ha perd ido un partido, ha empatado cuatro encuentros, mantiene al entrenador... Es un partido complicado y tenemos que mejorar lo nuestro", enfatizaba el asturiano, que pone el foco en lo que tiene que hacer su equipo y no el rival: "Siempre nos centramos más en nosotros, que en lo que nos pueden plantear los rivales. Tenemos que dar nuestro nivel. Que cada uno dé lo mejor de sí mismo, si todos están a su mejor nivel somos difíciles de batir. En casa estamos cómodos, damos una buena versión, tenemos que ser fuertes en La Rosaleda y que no se escapen puntos".

La baja de Luis y también la de Escassi por sanción obligará a dibujar un centro del campo inédito, aunque José Alberto reconoce que tiene "confianza en toda la plantilla" y que es el momento de dar oportunidades. No desveló quiénes saldrán en la medular ni si habrá rotación en la portería, de la que recordó que "los goles los recibe todo el equipo y no solamente el portero", así como que Sekou está en perfectas condiciones para ser titular.

José Alberto espera "un partido trabado y difícil" ante el Fuenlabrada y que a su juicio será diferente a los que han tenido hasta ahora en casa: "Vamos a necesitar paciencia, madurar y procesar el partido. Es un equipo que compite muy bien. Tiene una exigencia física muy alta, con muchos duelos, es el equipo más directo. Nos va a exigir ganar muchas acciones. Es un partido duro. Ellos tienen a uno de los jugadores que más faltas saca, Iban Salvador, y un tirador como Pedro León. Tenemos que estar concentrados y cometer pocos errores".

Sobre la recuperación de Chavarría, espera que vuelva su mejor versión: "Con Pablo hemos tenido mucha paciencia. Viene de una larga lesión. Se tiene que sentir bien para volver en condiciones de ayudar al equipo. Que vuelva el Pablo que se fue. Que nos asombraba por sus condiciones". "Con Hicham os pido paciencia. No acaba de arrancar. Necesitamos que esté tranquilo, vamos a ayudarle entre todos", decía también sobre el marroquí.

"Nosotros no podemos pedirle nada a la afición. Cuando están, están enchufadísimos. En ese sentido es importante esa comunión afición-equipo, yo por lo menos lo he vivido pocas veces. Eso es lo que pretendemos. Que nos vayamos sabiendo que hemos dado todo, el límite, un nivel de esfuerzo e intensidad altísimos. El equipo tiene calidad y nivel técnico para sacar los partidos. Creo que a la afición no le podemos pedir nada, tenemos que dar facilidades", decía el entrenador sobre la afición y su papel tan importante en medio de la campaña de abonos.

Por último, sobre la citación de Víctor Gómez con la sub 21, José Alberto critica el calendario por no parar durante los partidos internacionales: "Teníamos claro que cuando fichamos a Víctor podía ser seleccionable. Es una buena noticia que el Málaga tenga jugadores en la selección española. Igual me hubiera gustado que Ramón estuviera, que estuvo en la prelista, lo que no entiendo es que la Segunda División no pare. Es irracional que no paremos. Afecta muchísimo y es adulterar la competición. Estamos contentos porque vaya, es una buena noticia pero no entiendo que el calendario no pare en Segunda".