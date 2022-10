Juan Cruz, el redebut en Primera con el Betis cuatro años y medio después

El primer partido en Primera División de Juan Cruz fue el último del Málaga CF en la categoría, allá en el ya lejano mayo de 2018. En un duelo contra el Getafe que cerraba el ominoso descenso, José González le dio la alternativa en los últimos minutos en La Rosaleda. Han transcurrido cuatro años y medio y el joven de 22 años nacido en Quilmes (Argentina) pero desde niño en la Costa del Sol y canterano de la Academia volvió a jugar en la élite del fútbol español. Desde la temporada pasada milita en la cantera del Betis y Manuel Pellegrini ya le había convocado en varios partidos. Esta vez le llegó la alternativa en el duelo ante el Almería. Salió con 1-1 en el marcado y a la vez que el mítico Joaquín, también ex malaguista. Ganaron los béticos 3-1. Y Cruz intervino en varias jugadas peligrosas, primero desde la banda izquierda y después a pie cambiado. Un par de caracoleos y un buen disparo con la zurda que sacó la defensa.

Cruz era considerado uno de los grandes talentos en la Academia. Internacional juvenil, fue campeón de los Juegos del Mediterráneo de 2018 con una generación con Víctor Gómez, Hugo Guillamón, Juan Miranda, Oihan Sancet o Abel Ruiz consolidados en Primera. Volvió a jugar tres partidos en Segunda con el primer equipo malaguista y uno en Copa en Coruxo, en el que marcó un gol y dio una asistencia. Hizo una gran temporada con Atlético Malagueño en la campaña 2020/21, pero al no renovar su contrato no se le dio más bola en el primer equipo. Se quedó a centímetros del ascenso y se marchó con Manel Ruano a la cantera bética, donde el chileno le echó el ojo. "Aumentó con Joaquín el caudal ofensivo. Me alegro por él. Ya lo subimos a entrenar para que se fuera acostumbrando hace tres semanas. Tanto su entrada como la de Joaquín fue muy importante. Va a seguir entrenando tanto en el filial como con nosotros. Entró bien, tiene condiciones", decía el Ingeniero tras el partido. La lesión de otro malagueño, Juanmi, ha abierto alguna puert arriba.

"La verdad es que vengo de dos semanas que no pude debutar aunque estaba en la convocatoria y se ha podido ir este partido y súper contento. Desde pretemporada estamos trabajando duro para que llegue la oportunidad y así se ha dado. Estuve cerca del gol, la vi clara y una pena que no entró para ayudar al equipo", decía Cruz, que se definía cuando se le pedía que hablara de sus características como "un jugador muy vertical, que se asocia muy bien y buen 1x1".

"Es un equipazo, es muy difícil entrar ahí, por desgracia ha habido lesiones y me ha llegado la oportunidad. Esta vez me tocó vivirlo desde dentro, normalmente lo veo desde la esquina con la gente del filial y es un orgullo vivirlo desde dentro", refería desde el césped Juan Cruz. Cuatro años y medio después jugó su segundo partido en Primera División.