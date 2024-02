Galilea: "Los rivales alucinan al jugar en La Rosaleda"

Einar Galilea tenía claro que jugar en el Málaga era algo más. Sabía lo que le esperaba en La Rosaleda, pero también ve en los ojos de sus adversarios esa admiración. "Los rivales alucinan al jugar aquí, como es normal. En una categoría como esta, encontrarte un estadio como La Rosaleda, el ambiente que se genera, al futbolista le encanta este tipo de experiencia, aunque sean rivales, terminan disfrutando. Me acuerdo algún árbitro de decir a algún jugador rival que no le protestara tanto y que disfrutara de un partido así, que es complicado que se volviera a dar. Hasta los árbitros son conscientes del sitio donde están. No me esperaba que me fuese a encontrar a tanta gente aquí. Cuando firmo, sé que el Málaga tiene una masa social importante, pero estamos batiendo récords de público, que no teníamos en Primera y ahora lo estamos mejorando. Hay mucha gente joven además. En Vitoria, la gente no era del Alavés, ahora poco a poco en Málaga la gente se está haciendo del Málaga, que es importante que se vaya generando esta identificación. Somos conscientes que estamos en un entorno privilegiado, que no es normal. Sales fuera y no te encuentras esto, así que hay que disfrutarlo, también con toda la gente que tienes detrás, algo muy bonito para el futbolista", dijo en una entrevista en 7TV.

Tenía algún nexo con Málaga el defensa vitoriano: "En el Alavés había coincidido con compañeros que habían jugado en el Málaga. Hablé con Dani Pacheco, Iñaki Goitia o Juanma Gómez, también con Alexis Ruano. Todos me dijeron que fuese consciente de lo que era esto, que era un sitio para disfrutar si las cosas iban bien, pero que si salían torcidas que estuviese atento, por la responsabilidad que hay. Me animaron a venir y que la decisión fuese más fácil. Mi familia siempre me ha dejado tomar elecciones, muy contentos por lo que representa jugar en el Málaga, te das cuenta que este club es lo que es, se sabe en Vitoria, Vigo o Valencia. Me ha sorprendido lo que me he encontrado, pese a venir avisado. Mucha gente detrás del club, trabajadores, periodistas, un entorno que no es habitual para un Primera RFEF, lo sabemos todos. Disfrutarlo, pero ser consciente de lo que hay".

Sobre la palabra ascenso, dio sus argumentos: "Me ha comentado mucha gente que el año pasado se cometió el error de hablar de ascenso. Este año el objetivo es subir, está claro, pero no nos tenemos que poner esa meta de que tiene que llegar sí o sí. Eso va a ser un fruto de trabajo en el día a día, que está siendo bueno. Luego en un play off pueden pasar muchas cosas: un error, que un jugador te meta un golazo. Y no por eso ya la temporada sea un fracaso. El trabajo está siendo positivo. Estamos en una posición muy buena. Con los nuevos aportándonos cosas, y cuando veo a todos veo que somos muy buenos, que tenemos un equipazo. Iremos para arriba. Sueño con el ascenso. Y esos sueños tan grandes se consiguen poco a poco, el trabajo diario nos acercará más a ese objetivo, que ojalá se dé. Pero hay que ser conscientes que todo tiene su proceso".

A la hora de desconectar le tira el baloncesto y el Unicaja le ha permitido disfrutar del nivel más alto: "No soy muy de entrenar por las tardes, sí de hacer una recuperación activa, de dar un paseo o coger la bicicleta. Veo fútbol de Primera, si hay buenos partidos esa jornada, de nuestra categoría poca cosa. He ido al Carpena algunas veces, la última en Copa del Rey, he mamado el Baskonia, los años buenos de Euroliga, Final Four. El ambiente en el Carpena es muy bueno y tiene un equipazo, además con Ibon Navarro, al ser vitoriano me tira por ahí. No he tenido la oportunidad de hablar con él, sí gente en común, pero no hemos coincidido".