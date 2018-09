Adrián: "Nadie va a ascender ni ganar la Liga el domingo"

Marchan solo cinco jornadas y Adrián González quiere que quede claro. El centrocampista pasó revista a la actualidad del Málaga con un discurso sosegado, bien aprendido de Juan Ramón Muñiz. A tres días de una cita como la de Las Palmas este domingo, incide en que con poco más de un mes de competición solo se puede tomar este partido como "uno más", pese a que en Gran Canaria se prepara recibimiento al autobús y se ha subrayado la importancia del choque.

"Es su forma de enfocar el partido y lo que ellos quieren de él. Para nosotros es uno más porque es la jornada seis, nadie va a ascender ni va a ganar la Liga el domingo. Obviamente para nosotros es un partido tan importante como el de la jornada uno contra el Lugo y no estoy mintiendo, la mentalidad es la misma", explica el madrileño, que recalca la filosofía del equipo tras el pleno: "Somos claros después de las últimas victorias. Cuando termina el partido eso queda ahí y vamos al entrenamiento a preparar el siguiente partido. Ahora nos toca centrarnos en este, que va a ser un partido igual de complicado porque todos lo son, pero sabemos que nos enfrentamos a una plantilla que está confeccionada para estar arriba durante todo el año".

Adrián traza una línea ascendente y margen de mejora: "Somos conscientes de que acaba de empezar esto y tenemos que mejorar cosas. Esto no para, el final es en la jornada 42. Pese a que estamos ganando, el equipo tiene claro que debe seguir mejorando en todas las facetas del juego para hacernos un equipo más completo y encontrar una regularidad que nos mantenga lo más arriba posible toda la liga. El equipo cada jornada va creciendo y este fin de semana nos llega una oportunidad muy buena contra una gran plantilla para seguir dando pasos hacia adelante y crecer como equipo".

En pleno mes de julio, con la planificación de la plantilla manga por hombro, se hacía bastante complicado pensar en una situación idílica como esta en el plazo de dos meses. Lo comparte Adrián. "No nos esperábamos esto, hay que ser sinceros. Ningún equipo de la Liga espera empezar tan bien el campeonato. Sí que esperas hacerlo bien y conseguir el mayor número de puntos, pero encontrarte en la jornada cinco con pleno de puntos no es algo que hubiera esperado porque la igualdad de la categoría hace que sea algo muy difícil de conseguir", comenta el madrileño, uno de los capitanes del equipo, que pide usar como incentivo lo conseguido hasta el momento: "Nos tiene que valer para trabajar con un poco de ventaja frente al resto porque nos tiene que ayudar a seguir mirando hacia adelante, a saber que el trabajo que hacemos es bueno y a seguir mejorándolo. Todavía quedan muchas jornadas y siempre se puede mejorar en lo colectivo y en lo individual"

Jugadores como Luis Hernández o el propio Adrián personifican las dos caras del fútbol y del Málaga. Han ganado enteros en el campo y también en imagen cara a la grada, que había sido particularmente crítica con ellos durante el descenso: "Creo que los resultados ayudan y apoyan ese planteamiento. Es cierto que, hablo por mí, estoy viviendo una situación muy distinta a las del año pasado, que fue complicada. El tener estos resultados tan positivos desde el inicia refuerza el trabajo y te refuerza a ti. Ves que la línea que se marcó desde principio de pretemporada, que marcó el míster y nosotros seguimos, está funcionando. Todos esos factores ayudan. Obviamente, entiendo a la gente, hay que ser cautos".

No deja lugar a la relajación, tampoco al público. El madrileño advierte de que llegarán necesariamente las vacas flacas en una categoría como es la Segunda División: "El equipo está bien, pero llevamos solo cinco jornadas. La actitud y la forma de jugar no tiene que cambiar en la derrota. Entiendo que la afición esté contenta y eufórica e intentaremos que sea así todo el año. Que también tengan claro que estamos preparados y que sabemos que pueden llegar momentos difíciles. Tenemos que estar preparados todos, no solo los jugadores".