El socio de Piqué ya es malaguista

En el verano 2004, España sub 17 quedó subcampeona de Europa. Perdió en la final ante la Francia de Benzema, Ben Arfa y Nasri (2-1). La pareja de centrales de aquel equipo estaba formada por Gerard Piqué... y David Rodríguez Lombán, el último fichaje del Málaga. No era mal bloque aquel, con Cesc Fàbregas, Adán, Javi García, Mario Suárez o Diego Capel. Evidentemente no ha realizado Lombán la carrera de Gerard Piqué, aunque también fue internacional sub 20 después, pero sí ha sido bastante digna en su larga década como profesional. La siguiente estación es Málaga.

En una operación rápida desvelada el pasado jueves por este periódico y ejecutada ayer oficialmente, el club blanquiazul firma hasta 2020 al central asturiano (31 años), formado en la cantera del Valencia y con amplia experiencia en Primera División (130 partidos) y en Segunda (129). Tras pasar también por la Masía, militó en Granada, Elche, Xerez, Salamanca y Eibar, su último equipo en la élite. Quedó libre tras jugar 15 partidos oficiales la pasada campaña. Y el Málaga activó rápidamente una opción muy del gusto de su técnico.

Muñiz da el visto bueno: "Tiene muchos partidos, es un chico humilde que ayudará"

"La Liga es muy larga y tratamos de que la plantilla esté lo más compensada posible. Había tres centrales más uno del filial, lo que intentamos es cuadrar la situación", razonaba Juan Ramón Muñiz sobre la contratación de su paisano: "Estaba la oportunidad de David Lombán. Viene un poco para ayudar a conseguir los objetivos. Durante toda la temporada va a haber situaciones en las que habrá que usar a toda la plantilla. Hay que combatir con cualquier rival. Tiene muchos partidos en muchas categorías. Esa situación de presión él la tiene superada. Es un buen compañero, un chico con humildad para ayudar cuando sea necesario. Viene a echar una mano".

Esto implica que Abqar, titular en Copa el pasado martes, jugará a tiempo completo con el filial. Habrá cuatro centrales en la plantilla (Lombán, Pau Torres, Diego González y Luis Hernández), más el cable que pueda echar Miguel Torres. "Tiene que bajar al filial, no podemos tenerle parado", argumentaba Muñiz. Lombán será presentado la próxima semana, pero el Málaga aún tiene hueco en la plantilla y en el presupuesto para dar algún remache más, sea con jugadores libres o en el mercado de invierno.