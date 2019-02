Nuevo robo en una iglesia de Torremolinos y los ladrones se llevan 60 euros y un portátil

La Policía Nacional investiga un nuevo robo en una iglesia de Torremolinos. Los hechos sucedieron en la madrugada de este lunes en la parroquia de El Pinillo. Al parecer, los ladrones forzaron la reja de la entrada para acceder a los salones parroquiales, según explica el párroco de la iglesia, Fidel García.

Una vez dentro, reventaron el marco de la puerta de la sacristía y lo revolvieron todo, pero solo encontraron varios sobres con el dinero de los libros de la catequesis por un importe de unos 60 euros. “Sospechamos que venían buscando dinero porque había un equipo de música, un micrófono inalámbrico y otros aparatos electrónicos y no se llevaron nada. Lo que no saben es que en las iglesias no hay dinero porque lo poco que se recoge se ingresa rápidamente en el banco;no tenemos caja fuerte”, asegura.

Pero los ladrones encontraron también un juego de llaves con las que intentaron acceder al templo aunque sin éxito, así que bajaron de nuevo a los salones parroquiales y accedieron al despacho de Cáritas, donde tras revolverlo todo sustrajeron un ordenador portátil. “Era un ordenador que estaba en desuso porque nadie utilizada. Ha sido más el revuelo y el destrozo que otra cosa”, explica.

“No tenemos caja fuerte y lo que se recoge se ingresa rápido en el banco”

La parroquia Nuestra Señora del Carmen de Torremolinos cuenta con dos templos: el principal se encuentra en La Carihuela mientras que El Pinillo cuenta con un templo auxiliar que se utiliza principalmente para la misa de los domingos, catequesis y las tareas de Cáritas. Sin embargo, esta semana se han tenido que suspender las clases de catequesis y el resto de actividades previstas mientras se arreglan los desperfectos, aunque sí se mantiene la misa del domingo. “La ventana que da al salón parroquial está rota, la puerta de la sacristía está intacta pero el marco está reventado. La única puerta que no forzaron es la de Cáritas porque entraron con la llave. Al templo no pudieron acceder porque tiene una puerta de metal”, comenta.

Por este motivo, no descarta instalar ahora puertas metálicas como las del templo para la sacristía y el despacho de Cáritas para evitar así nuevos sustos como el de la pasada madrugada. En este sentido, recordó que no es la primera vez que intentan robar en esta misma parroquia, que ya fue objeto de robo hace seis o siete años. “Consultaré con las personas de la parroquia la posibilidad de poner puertas metálicas en el resto de la iglesia y nuevas rejas a la ventaja de la sacristía. Creemos que de esta manera ya se vería reforzada la seguridad”, apunta. Desde el Partido Popular han solicitado mayor presencia policial en la zona, tanto de la Policía Nacional como de la Policía Local, tras lo sucedido.

Otros asaltos en edificios de Benalmádena

En el último mes se han producido varios robos en iglesias, la mayoría de ellas concentradas en Benalmádena y Arroyo de la Miel. En uno de los casos el botín ascendía a cerca de 2.000 euros procedentes de las donaciones de los feligreses. El Obispado llegó a lanzar un mensaje a los párrocos de la zona avisando de los robos que se estaban sucendiendo en las últimas semanas con el objeto de que estos guardaran todas las medidas de seguridad posibles. El primero de ellos tuvo lugar en la Iglesia Bautista de Arroyo de la Miel a finales de enero. A este le sucedieron otros dos robos de similares características días después en Iglesia Santo Domingo de Guzmán y la parroquia Inmaculada Concepción.