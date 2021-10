La Costa del Sol regresa a la normalidad con optimismo

La Costa del Sol ha acogido con optimismo el paso de la comarca al nivel cero de riesgo de propagación del Covid, lo que implica el fin de las restricciones horarias y de aforo, una medida que generará confianza y seguridad en el destino y ayudará a reactivar la economía, según varias fuentes consultadas.

El director comercial y de marketing de Puerto Banús, David del Barrio, ha señalado que desde el recinto acogen la noticia “con satisfacción y prudencia”, la cual es “una consecuencia de todo el esfuerzo realizado por la ciudadanía, las empresas, las administraciones públicas y en especial el sector sanitario”. Así, ha valorado que la medida influirá “positivamente” en la actividad del puerto tras “un verano donde ya se habían suavizado las restricciones”, por lo que “esto afianzará más la confianza de visitantes y clientes”.

Sobre los horarios ha precisado que “seguirán siendo los mismos de este verano para las boutiques, pero la hostelería volverá a los habituales anteriores a la pandemia, especialmente de cara a la temporada alta 2022”.

Preguntado por su hay más movimiento, ha indicado que “la gente tiene ganas de relacionarse, compartir y disfrutar de nuevas y antiguas experiencias y qué mejor sitio que Puerto Banús”, al tiempo que ha apuntado que “poco a poco se nota que la normalidad está volviendo a nuestras vidas, lo que repercute directamente en nuestro estado de ánimo dando como resultado final un cambio de ambiente muy positivo”.

El sentir de optimismo se refleja en los negocios de hostelería, donde han acogido la noticia “con felicidad”, ya que servirá para que “la gente esté más distendida y tenga más confianza”, ha valorado Gabriela Cito, propietaria del bar ‘Circa’.

De la misma opinión es Claudia Checchi, que regenta en Puerto Banús el restaurante ‘Incontro’, quien ha destacado que la medida es “positiva”, ya que “la gente no tiene el horario para salir de un restaurante, come diferente y puede tomar una botella de vino tranquilamente”. Además, ha indicado que va a generar “más venta” por la amplitud del aforo y “la tranquilidad de la gente”.

El propietario de la zapatería de diseño ‘Jackie jean obsessión’ ha opinado que la decisión es buena y “ayudará siempre y cuando protejamos el conjunto, el entorno y la seguridad para respetar las medidas a aplicar” como el uso de la mascarilla. Por ello, espera “una mejoría a nivel del comercio y del turismo”.

El dueño de la tienda ‘Marbella segway tours & bike’, Juan Carlos Clares, ha señalado que el fin de las restricciones ha supuesto el regreso del turismo extranjero “en un 90%”, principalmente del inglés, que supone el 80% de este porcentaje. Sobre estos visitantes, ha apuntado que es un turismo “de la segunda o tercera edad” y de “clase media-alta”.

Mientras, la dependiente de la tienda de ropa de polo La Martina, Vanesa Santander, ha valorado que “la gente está más relajada” y hay “un ambiente más distendido y menos tenso” con la vuelta a las normas prepandémicas, aunque ha cuestionado “qué es lo normal ya”. “Estamos contentos, pero no siempre tenemos un aforo completo, entonces no siento mucho la diferencia”, ha agregado.

El propietario de la peluquería 'She & he hair and beauty salon', Samuel Backhause, ha agregado que “se nota mucho la diferencia del año pasado a este y hay más movimiento”, al tiempo que ha valorado que “el Ayuntamiento podría invertir más en la parte cultural del puerto” para su reactivación y trabajar de manera conjunta con el sector privado para “poner DJ en las zonas de playa”, por ejemplo. El También dueño del establecimiento Ismael Hassan ha estimado que el paso de la comarca al nivel cero “va dar otra vida a la zona porque esto vive del turismo. Mejorará un montón y volverá a atraer al turismo, porque si la la gente sabe que aquí no hay restricciones, vendría más cantidad”, ha remarcado.