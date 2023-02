El Hospital Quirónsalud Marbella incorpora un láser ginecológico de última generación

El Hospital Quirónsalud Marbella ha anunciado la reciente incorporación de un láser ginecológico de última generación. La nueva tecnología se integra en el proyecto asistencial del Servicio de Obstetricia y Ginecología y su aplicación garantiza respuesta integral a las patologías relacionadas con la salud íntima de la mujer en todas las etapas de la vida.

La jefa de Servicio de Obstetricia y Ginecología, Isabel María Blanco Herráez, ha explicado que "la tecnología láser ha comenzado a usarse en nuestra especialidad en los últimos años y, sin duda, ha supuesto una revolución ofreciendo la posibilidad de muchas expectativas de tratamiento y en una horquilla de edad muy amplia ya que los tratamientos son aplicables a patologías propias de la mujer en edad reproductiva, en el post parto y en la pre y menopausia".

La experta ha asegurado que las aplicaciones del láser son múltiples y suponen una solución a problemas funcionales que afectan un amplio segmento de población femenina como es el caso de la atrofia vaginal y sequedad vaginal, la pérdida de elasticidad vaginal posparto/menopaúsica, la incontinencia urinaria (pérdidas de orina leves y moderadas), condilomas y verrugas genitales. E incluso aporta tratamientos específicos de índole estético al ofrecer la posibilidad de rejuvenecimiento genital.

"Es creciente las solicitudes en consulta de mujeres que preguntan a su ginecólogo sobre estos problemas que alteran su vida íntima y, en consecuencia, son un menoscabo en la calidad de vida de la paciente", ha incidido Blanco.

Una de las principales ventajas del láser vaginal es que no requiere anestesia ni preparación previa ya que se realiza de manera ambulatoria y en sesiones de 15 minutos, ha indicado Quirónsalud Marbella en un comunicado. "No es invasiva y es seguro, inocuo, rápido, indoloro y eficaz. Son aspectos que respaldan su consolidación como alternativa a los procedimientos quirúrgicos tradicionales. Además, no tiene efectos secundarios y la paciente puede retomar su rutina diaria a las pocas horas del tratamiento", ha agregado la ginecóloga del Hospital Quirónsalud Marbella.

El láser vaginal produce un calentamiento de la zona que provoca la reactivación de la producción de colágeno de forma natural. Este "despertar" de los tejidos propicia la regeneración del canal vaginal aportando flexibilidad y elasticidad en el tejido, incrementando la lubricación y fortaleciendo la estructura de ligamentos que rodean la vejiga.