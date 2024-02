Inician una huelga parcial en el hospital Costa del Sol para exigir el pago de salarios en el mes trabajado

Trabajadores del Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella han celebrado este martes una jornada de “huelga parcial” de dos horas para exigir al Servicio Andaluz de Salud (SAS), que abone en "tiempo y forma" los salarios de unos 200 empleados “indefinidos no fijos”, que van a percibir su salario “con un mes de retraso”, según ha declarado el secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Málaga, Juan Carlos Navas. Mientras, desde el centro hospitalario han indicado que estas personas son “temporales”, y por lo tanto, “cobran a mes vencido”.

En concreto, la huelga ha tenido lugar entre las 11:00 y las 13:00 horas de hoy con “los correspondientes servicios mínimos para garantizar la atención a la población”, a la que se ha sumado personal del hospital de Marbella, en el que el sindicalista ha señalado que hay afectados unos 150 trabajadores, así como de los centros dependientes, que son el HAR de Benalmádena, el HAR de Estepona y el CARE de Mijas.

El paro parcial de este martes forma parte de un calendario de concentraciones y reclamaciones que el sindicato viene realizando en las últimas semanas, debido a “la decisión unilateral del SAS, en este caso de la dirección de este hospital, de tratar a los trabajadores indefinidos no fijos, que son unos 200 aproximadamente, como personal temporal”, ha apuntado.

Según ha indicado, la dirección del centro comunicó el pasado mes a este personal que iba a “cobrar la nómina de enero en febrero, con lo cual es a mes vencido”, una situación que ha valorado como “bastante injusta” ya que van a percibir su salario “con un mes de retraso”.

Navas ha remarcado que los trabajadores afectados por esta medida forman parte del “personal indefinido no fijo”, remarcando que son empleados que “ganaron su plaza por sentencia judicial porque en su día se cometió fraude de ley en la contratación”, y por lo tanto, “son fijos”.

Además, ha señalado que a estos trabajadores “no se les ha permitido el 1 de enero integrarse en el SAS como personal estatutario, con lo cual entendemos que se les tiene que seguir aplicando su convenio colectivo, no el del SAS”, en alusión al de la “extinta Agencia Hospital Costa del Sol”, que marca que “tienen que cobrar el salario en el último día laborable del mes y los han dejado colgados”.

“No puede ser que sin avisar y sin negociación con las organizaciones sindicales y los representantes legales de los trabajadores, unilateralmente decidan tratarlos como personal temporal, que no lo son. Además, no son ni estatutarios porque no les han permitido integrarse como personal estatutario del SAS, y están sin cobrar”, ha lamentado el sindicalista.

Por ello, Navas ha valorado que la “situación es bastante injusta”, destacando que hay unos “200 trabajadores afectados de todas las categorías profesionales”, aunque “la mayoría son personal de recepción y administrativo” junto con sanitarios. Así, ha agregado que además de las movilizaciones, se ha acudido a la “Inspección de Trabajo” y no descartan ir a los “tribunales” para exigir el cobro en tiempo y forma de estos empleados.

De este modo, ha señalado que continuarán las jornadas de protesta y de huelga con “un calendario de movilizaciones hasta que esto se resuelva, porque de momento por parte de la dirección del hospital la respuesta es la misma, que son personal temporal”.

El centro hospitalario señala que estos empleados son “temporales”

Por su parte, desde el centro hospitalario han destacado que “tras la integración en el SAS, a estos trabajadores temporales -donde están incluidos los indefinidos no fijos y profesionales que tengan nombramientos temporales y/o de sustitución-, se les está dando el mismo tratamiento que al resto de profesiones laborales no fijo del SSPA y temporal estatutario del SAS”, que “cobran a mes vencido”.

Según la Orden 26 de febrero de 1993, de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Salud, de confección de nóminas de retribución del personal dependiente del Servicio Andaluz de Salud, “los conceptos fijos del personal fijo e interino vacante se abonarán en la nómina normal que se ingresa en los últimos días del mes en curso”, han señalado desde el hospital Costa del Sol.

Igualmente, y en base a esta normativa, han recordado que “los conceptos variables del personal fijo e interino vacante, así como todos los del personal temporal, se abonarán en la nómina complementaria del mes que se ingresa en el mes siguiente”.