Padres se concentran contra la eliminación de una línea de Infantil en el Vargas Llosa de Marbella

Una treintena de padres se ha concentrado este jueves a las puertas del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Mario Vargas Llosa de Marbella contra la decisión de la Junta de eliminar una línea de 3 años para el próximo curso, por lo que solicitan que reconsidere la decisión y la mantenga, según ha destacado el presidente de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) La Florida, Jorge Gil.

El representante de la comunidad educativa ha explicado que el centro ha contado “históricamente con 2 líneas de Infantil” de 25 plazas cada una, lamentando que “hace 3 semanas informan de que van a eliminar una”, pese a haber recibido el colegio “42 peticiones de primera opción”, lo que implica que “se van a quedar 17 alumnos fuera”.

En concreto, ha señalado que de las 25 plazas que se van a ofertar para el próximo curso si finalmente se elimina la segunda línea de Infantil, “realmente son 6 porque 17 son para hermanos que ya están en el centro y otras 2 para empleados”. A ello ha agregado que en el colegio concertado María Auxiliadora, que se encuentra en la zona y cuenta solo con “una línea de 25 alumnos”, se han registrado 54 solicitudes, de las que “se van a quedar fuera 29” y “17 han pedido en segunda instancia nuestro centro”.

Según ha indicado, “el 14 de mayo vence el plazo y saldrán las plazas definitivas”, motivo por el que se han concentrado para “tener una solución para estos padres que se quedan sin colegio”, al entender que “estamos a tiempo de poder conseguir que se quede abierta” la segunda línea de Infantil del colegio Vargas Llosa al valorar que con las solicitudes de ambos centros u alguna del Xarblanca “podemos cubrir las 50 plazas de este centro con creces”.

En cuanto a las manifestaciones de la Junta de Andalucía, relativas a que los alumnos sin plazas serían reubicados en otros centros de la zona, Gil ha señalado que “no es cierto”, asegurando que hay algún escolar que “no tiene plaza a día de hoy" en la zona de influencia y las familias “están en un limbo burocrático”, al tiempo que ha criticado la gestión de la Administración andaluza ya que la línea que se va a eliminar “es debido a la falta o al bajo número de inscripciones que hubo el año pasado, con lo cual no tiene mucho sentido”.

Asimismo, ha criticado que los padres del centro no han recibido “ninguna ayuda” por parte del Ayuntamiento, entendiendo que debe de “hacer de nexo entre la ciudadanía de Marbella y la Junta”, a lo que ha añadido que “es un problema de inicio porque la Comisión de Escolarización que hay en Marbella no está luchando lo suficiente para que estas cosas no ocurran”.

“Merma” en los recursos del centro

Por su parte, Verónica Pineda es una madre del centro que ha lamentado que la eliminación de una línea de Infantil no solo afectará a las familias en el sentido de que “tu hijo se quede sin cole y lo tengas que llevar a 10 kilómetros”, sino que va a suponer “una merma en los recursos tanto materiales como personales del centro”.

“No queremos que eso ocurra, porque entendemos que no está justificado de ninguna forma al estar tomando datos de años anteriores que no tienen nada que ver con la realidad actual del centro y de la de las solicitudes que ha habido este año “, ha relatado.

María Romero es una vecina de Xarblanca que tiene una niña de 3 años, y según ha indicado, pese a echar la solicitud en el Vargas Llosa su hija “estaría afectada y no entraría dentro de esos primeros 25” ni tampoco en la segunda opción que eligió en la inscripción, por lo que “no tengo plaza”. “Estamos a día 9 de mayo y no sé dónde va mi hija al colegio”, ha criticado, por lo que ha lamentado que hay una “incertidumbre para los padres muy grande” y ha reclamado que “abran la segunda línea”.

Al mismo tiempo, ha valorado que “no tiene sentido que en otros colegios más antiguos haya dos líneas como, por ejemplo, en Los Olivos o Valdolletas que han tenido menos solicitudes de prioritarios”, mientras que en un centro como Vargas Llosa “cierren una línea del que es actualmente el colegio público más nuevo de Marbella”.