Santiago Domínguez reabre su marisquería de Marbella con una carta renovada

El restaurador Santiago Domínguez reabrirá mañana miércoles, 14 de febrero, de manera oficial tras dos años de parón su famosa marisquería que lleva el mismo nombre que su fundador, localizada en el paseo marítimo de Marbella, con una carta renovada que volverá a ofrecer a sus comensales lo mejor de la cocina mediterránea.

En una jornada previa de celebración que ha tenido lugar este martes, el hostelero ha congregado en las instalaciones de la afamada marisquería a un nutrido grupo de personalidades de la ciudad, entre autoridades locales y empresarios.

Domínguez se ha mostrado convencido de que con esta reapertura “conseguiremos el mismo éxito que teníamos antes”, porque “mi clientela es para mí como mi familia”, ha declarado tras dos años de parón en los que alquiló las instalaciones a otra empresa.

“Me había dejado un mal sabor al que se lo alquilé”, ha explicado el restaurador en torno a los motivos de la reapertura de la marisquería, destacando que durante estos dos años “el local quedó descolgado completamente”. Así, ha apuntado que “la gente me he animado, lo hemos arreglado y me he gastado mucho dinero en arreglarlo otra vez”.

Desde el pasado mes de diciembre, ya se anunciaba en las redes sociales la vuelta del hostelero a los fogones, que regresa con una “carta que va a ser nueva y diferente” basada en la cocina mediterránea, destacando en la nueva etapa “un sistema de parrilla donde vamos a hacer los pescados sin una escama, que es único en España de cómo se va a hacer”.

De este modo, ha detallado que el pescado “sale a la mesa entero, pero limpio completamente y puede comerse sin miedo a clavarse una espina”. “La gente que ha hecho la prueba sale encantada y además sale más jugoso que al carbón”, ha agregado.

“La ciudad se merece establecimientos que miren por Marbella y hagan lo que hacemos por el turismo”, ha recalcado Domínguez, quien se ha declarado “un enamorado de Marbella, de la gente que vive y que ha nacido aquí, marbellí como me siento” después de desarrollar en el sector hostelero del municipio una carrera de más de 50 años.

La marisquería empezará a operar con reservas a partir de mañana miércoles, 14 de febrero, para festejar el Día de los Enamorados, una jornada para la que se prevé un restaurante “completo”, en una nueva etapa para la que se ha contratado a “30 personas” en la plantilla.

Por su parte, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha destacado que Santiago Domínguez “es una institución abriendo las puertas de la gastronomía en nuestra ciudad”, al que ha agradecido que “haya querido volver a ponerse en primera fila”.

“Es una persona con mucho cariño por Marbella y por la profesión”, ha resaltado la regidora, ensalzando el que el empresario haya decidido regresar a los fogones, porque “tiene la gran suerte de que es una persona tan respetada por los compañeros y tan querida a la que todos conocen”.

La primera edil se ha mostrado convencida de que la nueva etapa del restaurador “va a ser un gran éxito”, al que ha agradecido que “Marbella cuente con una gastronomía de tanto nivel”.