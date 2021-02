“'Salvemos la Navidad' ha sido la peor expresión y aquí están las consecuencias’”

El municipio de Mijas afronta el 2021 con el reto de superar la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia de Covid-19, contra la que lucha para no alcanzar una tasa acumulada por cada 100.000 habitantes de 1.000 contagios diagnosticados y evitar así el cierre de la actividad no esencial. Su alcalde, Josele González, atiende a Málaga Hoy para explicar cómo trabaja la Administración local para frenar el virus y la gestión prevista para el presente ejercicio.

–¿Qué objetivos se marca para este año 2021?

–De cara al año 2021, tendremos que afrontar como principal dificultad la puesta en marcha de diferentes planes, sobre todo para recuperar el empleo y las oportunidades en un municipio que vive en gran parte del turismo. Hay muchas familias que lo están pasando mal, así que el 2021 tiene que ser el año de la recuperación.

–¿Cómo va la elaboración del presupuesto?

–A nivel de equipo de Gobierno lo tenemos ya acordado y cuadrado, teniendo en cuenta que somos dos grupos, y está pendiente de los informes de la Intervención municipal. Así que prácticamente lo tenemos realizado y en las próximas semanas podremos anunciar la fecha del Pleno para poder aprobarlo en el mes de febrero de manera inicial.

–¿Qué cantidad se destinará a gasto social?

–Si en el 2020 llegamos a los 5 millones en inversión social, este año tendremos que mantenerla como mínimo. También haremos las modificaciones presupuestarias que sean necesarias para no dejar a nadie atrás y que todas que aquellas personas que tengan necesidades puedan ser suplidas por el Ayuntamiento.

–El Ayuntamiento ha implementado en 2020 el Plan OREA de apoyo a pymes y autónomos que reclaman comerciantes de otros municipios, ¿Cómo ha sido posible llevarlo a cabo?

–Son cuestiones de prioridad y sobre todo de voluntad política. La Oficina de Rescate a Empresarios y Autónomos, el Plan OREA, está servido para que muchos negocios familiares y autónomos del municipio puedan de alguna forma subsistir en un año verdaderamente difícil y con esta apuesta que hemos hecho de 12 millones, hemos llegado a 3500 empresas.

–¿Qué cantidad se ha abonado?

–Se han abonado 11,9, es decir, prácticamente la totalidad.

-Mijas alcanza este domingo una tasa acumulada de 839 casos diagnosticados de Covid- 19, ¿A qué pensáis que es debido el incremento registrado en las últimas semanas?

–Es un crecimiento exponencial que se ha dado en toda la comarca y la provincia, y en Mijas nos hemos marcado como objetivo no llegar a los 1.000 casos para no tener el cierre de los servicios no esenciales . Yo creo que la peor expresión utilizada durante toda la pandemia ha sido ‘Salvemos la Navidad’, y aquí están las consecuencias.

¿Qué medidas se están aplicando para frenar el virus?

–Se ha montado un dispositivo para los fines de semana de unos 60 efectivos en los lugares donde hemos detectado que hay una mayor relajación o afluencia de gente que no cumplía la normativa Covid en los parques periurbanos como Los Olivos o El Esparragal o en la senda litoral.

-¿Cómo están afectando las nuevas restricciones horarias o de movilidad a economía?

–El cierre perimetral nos afecta muchísimo porque somos un municipio muy visitado no solo por gente del extranjero, sino también de la provincia. Lo están notando los comercios y el sector de la hostelería. Y si llegamos al grado 2, que sería el cierre de los servicios no esenciales, implicaría un desastre económico para muchos negocios que ya de por sí están en la cuerda floja.

-¿Cómo va a fomentar el Ayuntamiento el comercio local?

–En 2020 hemos tenido la campaña de promoción del comercio local ‘Yo me quedo en Mijas’, con material para algunos comercios o creado un directorio de las empresas adheridas. Y en 2021 con ayudas económicas a los sectores más afectados y ahondando en esas campañas.

-¿Qué tipo de puestos se van a licitar en el mercado?

–El planteamiento es que no solo haya servicios clásicos como puede ser la venta de flores, carne o pescado, sino también la posibilidad de que exista una pequeña cafetería y que sea un mercado más dinámico y más completo acorde a los mercados actuales.

-¿Cómo se presenta 2021 a nivel turístico?

–Soy optimista porque creo que las ganas de viajar no las va a perder nunca la población ni nuestros visitantes y cuando volvamos a la normalidad y las vacunaciones vayan extendiéndose en todos los países, vamos a recuperar el posicionamiento.

-¿Qué estrategias se marca?

–Estamos trabajando con el sector del golf y hemos presentado un proyecto para ampliar la red de senderos. Cuando estemos en esa posición, además de ese turismo deportivo, de naturaleza y de sol y playa, seguiremos potenciando las visitas del pueblo blanco, con un turismo cultural y gastronómico.

–Sobre la secretaría general del PSOE andaluz, ¿Piensa que necesita un cambio?

–Nuestra actual secretaria general, Susana Díaz, tiene todo el derecho del mundo a presentarse a las próximas primarias para ser la candidata a la Junta de Andalucía. Le avalan los resultados, hemos ganado las elecciones, aunque no hayamos podido gobernar.