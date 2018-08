Alcances reivindica desde Cádiz el cine documental de Manolo Summers

El pasado 12 de junio se cumplían 25 años de la muerte del cineasta Manolo Summers (Sevilla, 1935-1993). Con motivo de esta efeméride Alcances, el Festival de Cine Documental de Cádiz, dedica al polifacético autor un especial homenaje que recupera su obra de no ficción. Los documentales Juguetes rotos (1966), donde trabajó con el periodista Tico Medina para acercarse a ídolos caídos de la cultura popular española, y la casi desconocida Urtain, el rey de la selva... o así (1969) son las obras que se podrán ver de Summers en esta 50ª edición de Alcances donde se reivindica la memoria de un autor que dirigió clásicos del cine español, como su ópera prima Del rosa al amarillo (1963), que ganó la Concha de Plata del Festival de San Sebastián; La niña de luto (1964), que obtuvo la Mención Especial del Jurado en el Festival de Cannes; Adiós, cigüeña, adiós (1971), uno de los mayores taquillazos de la historia del cine español; o la trilogía de cámara oculta: To er mundo é güeno (1982), To er mundo é… mejó! (1982) y Er mundo é… demasiao (1985), jugando con los límites de la realidad y uno de los primeros ejemplos de este recurso en el audiovisual español.

Este homenaje a la figura de Manolo Summers está comisariado por el investigador, cineasta y crítico Miguel Olid. "Alcances mostrará la faceta menos conocida de Manolo Summers como director, la de autor de documentales. Juguetes rotos sí es relativamente más conocido y, en opinión de muchos críticos de cine, un título fundamental en la Historia del Cine Español, pero Urtain, el rey de la selva... o así es una película bastante desconocida. En este sentido, la proyección en Cádiz es una oportunidad casi única de verla porque no está editada en DVD y no se emite en televisión desde hace muchos años; se podría decir que es casi una película maldita", en palabras de Olid.

'Urtain' es un alegato antibelicista rodado en 1969 e incluye una secuencia en euskera

"Bajo el título de Urtain, el rey de la selva... o así el espectador podrá encontrar un claro alegato antibelicista que Summers rodó en plena Guerra de Vietnam y que le ocasionó no pocos problemas con la censura española. Como curiosidad, este documental de 1969 incluye una secuencia rodada íntegramente en euskera, algo del todo inusual para el cine español de la época", detalla también Olid.

Además de las proyecciones, Alcances organizará el sábado 29 de septiembre una mesa redonda en la que se repasará la trayectoria de este creador andaluz y en la que participarán José Miguel Moreno, crítico de cine de Radiópolis (Sevilla) y Zacarías Cotán, crítico de cine del desaparecido diario Sur/Oeste, sobrino de Manolo Summers y autor del libro que el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva dedicó al cineasta como parte del homenaje que le dedicó el certamen el mismo año que falleció. En esta cita participarán también Consuelo Rodríguez, viuda del cineasta, y Manolo Summers Rodríguez su hijo mayor. De esta manera, la 50ª edición de Alcances, que se celebrará en Cádiz del 28 de septiembre al 6 de octubre, recuperará el tono amable de la cultura popular desde la óptica del humor negro y el sentido tragicómico de la vida de Manolo Summers, dueño de un talento singular, autor de una veintena de largometrajes excepcionales y creador contemporáneo y amigo de otros grandes humoristas de su generación como Gila, Chumy Chúmez o Forges.