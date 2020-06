Finalmente, no podrá ser. Después de tres meses cierre forzoso por la epidemia del coronavirus, y ante la perspectiva de mantener el aforo reducido a la mitad durante este verano, el Teatro del Soho Caixabank, con su primer responsable, Antonio Banderas, a la cabeza, había decidido mover ficha con un órdago monumental: la programación de 27 funciones del musical A Chorus Line durante el mes de agosto en la plaza de toros de Málaga, con toda la compañía, la orquesta al completa y el mismo Antonio Banderas en el papel de Zach, que había asumido Pablo Puyol durante la gira nacional. La jugada permitía congregar en cada función un aforo de unas mil personas y garantizar a la vez todas las medidas de seguridad, higiene y distanciamiento exigidas por las autoridades sanitarias. En las últimas semanas, Antonio Banderas y su equipo venían acordando tanto con la Diputación Provincial de Málaga como con el Ministerio de Cultura todo lo relativo a la seguridad, tanto por causa de la epidemia como del coso taurino y de la instalación, con tal de ofrecer las máximas garantías a los espectadores. Sin embargo, finalmente, no podrá ser: la cesión de la plaza de toros estaba pendiente de la respuesta última de Antonio Banderas y finalmente el actor ha comunicado a la Diputación que no seguirá adelante con el proyecto. Así que no habrá A Chorus Line al aire libre este verano en Málaga.

La iniciativa estaba pendiente de la entrada en juego de patrocinadores para financiar la instalación en el coso

Así informaron a este periódico fuentes de la Diputación, quienes señalaron que el trabajo con el Teatro del Soho en las últimas semanas ha sido intenso con tal de llevar la iniciativa a buen puerto, aunque finalmente no ha sido posible. Todo apunta a que los motivos que han llevado a Banderas a renunciar al proyecto son de carácter económico. Fuentes del mismo teatro ya señalaron hace unos días que la medida se encontraba pendiente de la entrada en juego de patrocinadores que permitieran financiar el coste de la instalación necesaria para el espectáculo, mientras que los ingresos en taquilla se destinarían al caché de la compañía; y aunque en el Teatro del Soho confiaban en que los patrocinios llegarían, al final no ha sido así. Este periódico se puso en contacto ayer con los responsables del teatro para que confirmaran lo sucedido, aunque finalmente no fue posible.

La posibilidad de volver a representar A Chorus Line, especialmente de nuevo con Antonio Banderas en escena, entrañaba un atractivo poderoso a nivel local pero también, y muy especialmente, de cara a animar una temporada turística en agosto que parece, tal vez ahora más, condenada a quedar mermada este año. De este modo, el Teatro del Soho centra ahora toda su atención en su división televisiva, Soho TV, que, bajo la dirección de María Casado, comenzará a grabar sus primeros programas en el mismo escenario del teatro ya el mes que viene.