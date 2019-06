Tras un largo, proceloso, polémico y complicado proceso, marcado por los retrasos en el desarrollo del concurso público, el Ayuntamiento de Málaga ha confirmado este viernes en Junta de Gobierno la adjudicación del contrato de gestión del CAC Málaga a la empresa Gestión Cultural y Comunicación, la misma que se ha hecho cargo del equipamiento desde se inauguración en febrero de 2003 y que Fernando Francés, el anterior propietario de la firma y ex director del centro, vendió el pasado mes de febrero antes de su incorporación a la Consejería de Cultura y Patrimonio como secretario general de Innovación Cultural y Museos. El contrato se formaliza en los términos previstos, con un presupuesto de 3.243.386,63 euros anuales (una cantidad sensiblemente inferior a los 3,35 millones que contemplaba el último contrato, expirado el 30 de abril tras diversos aplazamientos) y con un plazo de cuatro años prorrogable a cinco (lo que constituye otra novedad frente al anterior contrato, establecido por diez años).

El contrato incluye también la gestión de las salas de exposiciones de La Coracha, que previsiblemente se destinarán a muestras de jóvenes creadores

Tras el rechazo de las diversas alegaciones presentadas por algunas del resto de empresas participantes en el concurso (Arte Contemporáneo Gacma, Eulen, La Fábrica, Magma Cultura y la UTE CAC Málaga Futuro y Desarrollo), que señalaron presuntas irregularidades en la adjudicación que finalmente han sido descartadas por la mesa responsable del proceso, Gestión Cultural y Comunicación asume así de nuevo la gestión del CAC Málaga, así como de las salas expositivas de La Coracha, en el área superior del Museo del Patrimonio Municipal, que previsiblemente irán destinadas a muestras de jóvenes artistas. Sin Fernando Francés en el proyecto, queda por comprobar la definición del equipo que se hará cargo del museo. El propio Fernando Francés designó tras su salida a Helena Juncosa, vinculada al centro desde sus inicios, como nueva directora, si bien señaló que Gestión Cultural y Comunicación barajaba los nombres de al menos "tres directores de proyección internacional" para sucederle en el puesto en el caso de que el proyecto de la empresa ganara el concurso, lo que finalmente ha sucedido. Francés apuntó además que uno de los tres es Enrique Juncosa, en cuya trayectoria destaca su calidad de subdirector del Museo Reina Sofía de Madrid y del IVAM de Valencia.

La nueva adjudicación terminará de aclarar la situación de los trabajadores del centro, que desde la expiración del anterior contrato se han quedado en la calle y sin garantías fehacientes de reincorporación, tal y como han denunciado en varias ocasiones, por más que la ley, previsiblemente ampare la subrogación de sus contratos. Precisamente, en otra decisión no exenta de polémica, el Ayuntamiento decidió darle un uso cultural al edificio del antiguo Mercado de Mayoristas, sin emplear la marca CAC Málaga, mientras se resolvía la adjudicación con la exposición colectiva Make something different. La gran corriente pop del siglo XXI, que puede verse todavía hasta el 14 de julio.