Fernando Fernán Gómez, dramaturgo de oficio

Ésta es la historia de una revelación: la de un autor teatral que fue reconocido como uno de los emblemas de la cultura española del siglo XX, sólo que en virtud de otros menesteres. Poco antes de su muerte en 2016, la actriz Emma Cohen dejó en manos de la cineasta Helena de Llanos, nieta de Fernando Fernán Gómez (1921-2007), todo el legado del actor, director y escritor para que lo preservara, custodiara y divulgara con su mejor criterio. Tras el fallecimiento de Cohen, De Llanos accedió al material y registró a fondo cajones y archivos informáticos con actitud de detective. Sin embargo, no tuvo que explorar muy adentro para encontrar no sólo textos teatrales que Fernán Gómez había estrenado y que, sin embargo, habían permanecido inéditos; también piezas cuya existencia, directamente, se desconocía, incluidas algunas escritas en la primera juventud del autor. Comprendió entonces De Llanos que necesitaba una mano experta que la ayudara a ordenar y valorar semejante patrimonio y emprendió su particular búsqueda hasta que dio con Manuel Barrera, profesor de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga que dedicó su tesis doctoral a la escritura dramática de Ferando Fernán Gómez. Barrera aceptó el envite de inmediato y se trasladó a Madrid para participar junto a Helena de Llanos en la localización y catalogación de obras. El resultado de su esfuerzo es la primera edición del teatro completo de Fernán Gómez que, bajo el sencillo título Teatro, acaba de publicar el sello Galaxia Gutenberg. Sus mismos artífices, Helena de Llanos y Manuel Barrera, presentarán la obra este jueves a las 19:00 en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga (C/ Béla Bartók, en Teatinos), en un acto que incluirá la lectura dramatizada de una breve obra inédita incluida en el libro.

Apunta Barrera que este libro viene a llenar un hueco que se había mantenido vacío durante demasiado tiempo. “De Fernán Gómez se podía encontrar Las bicicletas son para el verano, que ha tenido varias ediciones, y un volumen de Austral que reunía La coartada y Los domingos, bacanal. Y prácticamente nada más. Muchas obras suyas que se estrenaron con éxito ni siquiera llegaron a publicarse, como su versión del Tartufo, que tuvo su estreno absoluto en Málaga. Algunas piezas llegaron a publicarse pero en ediciones pequeñas y hoy imposibles de encontrar”. Un vacío así resulta difícil de justificar en el caso de un titán como Fernando Fernán Gómez, pero, preguntado por la posibilidad de que el autor no tuviera un especial interés en publicar sus obras, al igual que otros dramaturgos que parecen conformarse con la puesta en escena de sus textos, Barrera explica que algunas obras como el mismo Tartufo y El pícaro “no llegaron a publicarse por diversas circunstancias, pero muy probablemente Fernán Gómez habría querido verlas editadas. Lo mismo ocurre con las obras del ciclo del Quijote: él mismo llegó a dirigir Morir cuerdo y vivir loco, y seguro que la habría querido publicar. Por no hablar de Defensa de Sancho Panza, que ganó el Max a la mejor obra y nunca se publicó, lo que constituye una verdadera anomalía”. Así, Barrera admite que Fernán Gómez pudo ser víctima de un sistema editorial, el español, que mira a la edición de textos teatrales como poco menos que una excentricidad, “como demuestra el hecho de que sus novelas y ensayos sí se publicaran sin problema”.

El volumen incluye obras desconocidas hasta ahora, como un texto para guiñol escrito a los 17 años

Pero quizá la gran aportación de este Teatro sea el ofrecimiento al público de obras desconocidas hasta hace muy poco. Barrera destaca la pieza que abre el volumen, El guiñol de Papá Dick o el secreto de la poesía, un texto para guiñol escrito por Fernán Gómez en 1938, a los 17 años: “Hasta ahora se situaba el origen de la dramaturgia de Fernán Gómez en los años 40, en una dedicación que abandonó muy pronto dada su consagración al cine y que retomó de manera triunfal treinta años después, en los 70. Pero la existencia de esta obra nos lleva a adelantar su cronología como autor teatral”. De hecho, Fernán Gómez mantuvo su actividad como dramaturgo hasta el mismo año de su muerte, en 2007, cuando realizó la última versión de El mundo de Arniches, obra que ofreció al actor y amigo Manuel Alexandre y que finalmente se quedó sin estrenar. “Hoy resulta tremendo pensar que un drama tan perfecto como La coartada tardara más de diez años en representarse, y que sólo llegase a subir a escena cuando Emma Cohen decidió intervenir y producirla”, añade Barrera al respecto.

Preguntado por la adscripción del Fernando Fernán Gómez dramaturgo a una posible tradición del teatro español, Barrera recuerda que el mismo autor reconoció en sus memorias a Buero Vallejo como su primer maestro, “por lo que es fácil entroncarlo con la tercera gran ola realista, en la que hubo autores de muchísima personalidad. Sin embargo, si atendemos a los distintos momentos de su trayectoria, encontramos a un autor diverso, que probó e investigó mucho, aunque el éxito de Buero le mantuviera arrimado al realismo”. Un autor que queda revelado en este 2019. Quién lo diría.