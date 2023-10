El actor Khalil Ben Gharbia presenta 'Le Paradis' en el 29 Festival de Cine Francés de Málaga

El 29 Festival de Cine Francés de Málaga presentó este martes en su sección oficial la película Le paradis, dirigida por Zeno Graton, y protagonizada por Julien De Saint-Jean, Eye Haïdara y Khalil Ben Gharbia. Este último, acudió como invitado al acto previo a la proyección en el Cine Albéniz. "Por fin puedo tomar el sol español, es mi primera vez en Málaga y ya estoy enamorado de esta ciudad", comentó el actor a la organización del festival en una entrevista realizada con motivo de su visita.

"Me gusta hablar de esta película como un poema sobre el confinamiento. Un poema sobre la insumisión. Y sobre el amor sometido", explicó Gharbia en referencia a Le Paradis, una película que narra cómo, en un correccional de menores, Joe se prepara para volver a la sociedad, cuando la llegada de William transforma su deseo de libertad en un deseo de otro tipo. “El rodaje fue genial, era la primera vez que tenía una voz tan importante. Gracias a Zeno, que me dio un lugar, un oído atento en todo el proceso creativo. Y eso me hizo querer implicarme aún más”, apuntó sobre la grabación del filme.

El concepto de libertad es uno de los elementos de la película que se abordan desde distintas perspectivas: “El film recorre esta idea de la soledad. Y el sentimiento de confinamiento, me recordó a la primera vez que alguien puede tener una sensación así, incluso en mi propio cuerpo, cuando era adolescente, esta sensación de estar atrapado en un cuerpo en el que no estás realmente cómodo. ¿Hasta qué punto creas tu libertad dentro de un marco establecido, en lugar de esperar a poder hacerlo fuera una vez que has derribado esos muros?” explicó Khalil.

En cuanto a la complicidad con Julien De Saint-Jean, el actor junto al que protagoniza el film, explicaba: “Trabajé con Julien muy intensamente para la película. La primera vez que le conocí estaba bastante estresado, pero hubo algo que fue muy fluido desde el principio. Julien es una de esas personas con una sonrisa, por dentro y por fuera. Hicimos que algo que podría haber sido muy incómodo se llevase a cabo muy fácilmente. Descubrimos Bélgica juntos, los dos veníamos a rodar una importante película para las carreras de ambos”. La película es una producción belga que formó parte de la Berlinale este año.

Khalil Ben Gharbia se formó en l’Atelier d’Amélie de 2017 a 2019, y después realizó una serie de castings. En 2019, consiguió dos papeles en dos cortometrajes: Night Train, de Jerry Carlsson (presentado en el prestigioso Festival de Venecia), y L’Eté sur les flancs, de Lucie Le Carrer. A principios de 2021, adquirió notoriedad al incorporarse a la serie SKAM France, cada temporada de la cual se centra en el viaje de un personaje de un grupo de amigos.

Khalil pronto encontró otro personaje importante en Les 7 vies de Léa, adaptación de la novela Les 7 vies de Léo Belami de Nataël Trapp. En la gran pantalla, la carrera de Khalil dio un giro importante cuando fue elegido por François Ozon para interpretar a uno de los protagonistas de Peter von Kant. Se metió en el papel de Amir, un joven de origen modesto que quiere triunfar en el cine y que se convierte en amante del tiránico y solitario director interpretado por Denis Ménochet.