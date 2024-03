Marbella está de moda en la pequeña pantalla

La serie Eva y Nicole de Atresmedia se ha presentado en la 27 edición del Festival de Málaga que se está celebrando esta semana. Las protagonistas son Belén Rueda e Hiba Abouk, y una vez más la Costa del Sol es el escenario de la ficción televisiva. Esta obra de ocho episodios es creación de Daniel Écija, tiene en su currículum títulos como Los Serrano, Periodistas o Cristo y Rey; con esta nueva producción muestra el lujo de la Marbella de los años 80 a través de la historia de dos mujeres, Eva (Hiba Abouk) y Nicole (Belén Rueda).

Pero esta serie no es el primer producto audiovisual reciente que ha elegido la Costa del Sol como telón de fondo. Recientemente se han estrenado otros títulos, como Marbella de Movistar+ o Los Farad de Prime Video, que también han retratado esta zona malagueña.

'Eva y Nicole', Marbella a través de los ojos de dos mujeres

Con Eva y Nicole se hace un viaje al pasado, a esa Marbella de los años 80, donde el lujo y las fiestas brillaban en todo su esplendor. Una mujer poderosa, dueña de la noche marbellí y de una de las discotecas del momento ha logrado congregar a toda la jet set en un mismo lugar, pero todo cambia en un segundo cuando un fantasma de su pasado regresa para vengarse.

La serie viaja entre dos tiempos: principios de los 70 y finales de los 80. Una en París y otra en la Costa del Sol. Esta ficción, creada por Daniel Écija, cuenta con ocho episodios de 50 minutos, es los que se narra la historia de dos poderosas mujeres de la jet set marbellí enfrentadas con un pasado común.

Eva y Nicole son dos mujeres que llegaron a ser amigas en 1972, cuando Nicole contrató a Eva como camarera y le enseñó el mundo de la noche. Iniciaron una amistad hasta la aparición de Manuel, un atractivo hombre que acaparó la atención de ambas. Una traición y el amor por un hombre hizo que sus caminos se separaran, pero volvieron a cruzarse muchos años después.

La Costa del Sol, escenario recurrente de la pequeña pantalla

En los últimos tiempos se han estrenado varios títulos, como la serie protagonizada por Hugo Silva, Marbella, de Movistar+. Esta ficción cuenta la historia de César (interpretado por Hugo Silva), un abogado de éxito que vive en Marbella. César quiere mantener su estatus, para ello deber de ser el mejor en los tribunales y al que todos conocen en las fiestas marbellíes, donde los grupos criminales realizan sus negocios. El abogado tiene claro cuales deben ser los límites de sus relaciones con estos grupos, pero acaba por encontrarse en mitad de todo esto, e irónicamente necesitando la ayuda de un abogado.

A este título se suma Los Farad, una serie de Prime Vídeo que retrata la ciudad de Marbella en los años 80, a través de la historia de una familia de traficantes de armas. Otros títulos que se han grabado en esta ciudad son Brigada Costa del Sol o la mítica serie de Verano azul. Recientemente se grabó en Málaga capital una parte de la segunda temporada de la serie de Netflix La Chica de Nieve.

A nivel internacional también le han echado el ojo a la Costa del Sol, siendo el escenario de títulos como Fuego sobre África, En busca del amor, We Were The Lucky Ones o Rivales.