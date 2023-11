De 'Piratas del Caribe' a 'Fast & Furious X', la profesión de película de la malagueña Melina Frías

En la puerta de la Academia de Cine aparcaron este pasado domingo varios vehículos pesados. Uno de ellos era un camión con una instalación que podía visitar el público y que servía para reproducir la vida de las camioneras, protagonistas a través del relato de la británica Lisa Melbourne del cortometraje documental Mothertruckers, candidato a un Premio Goya. "Si alguien podía aparcar un camión en la puerta de la Academia esas éramos nosotras", explica Melina Frías, coproductora de esta cinta andaluza que sirve para visibilizar a las mujeres en una profesión tan masculinizada como esta.

Melina es malagueña, estudió Comunicación Audiovisual en el UMA y trabaja desde 2007 en el mundo del cine, en un departamento que también ha estado siempre dominado por hombres. Ella se especializó hace más de una década en logística de transporte para producciones nacionales e internacionales y su lista de películas supera la veintena, desde Piratas del Caribe a Fast & Furious X. Esta jefa de departamento ha tenido que mover material técnico, vehículos y cientos de personas para rodar en un desierto o en la nieve, a 2.500 metros de altitud. Ha armado un verdadero tetris para trabajar en el centro de una ciudad milenaria como Matera en el último James Bond o realizar traslados de set completos durante la noche, como si de magia se tratara, para grabar al día siguiente a cientos de kilómetros de distancia.

"Cuando me dicen el lugar de rodaje, me voy un par de meses antes y preparo todo lo necesario, la lista de deseos, tengo que organizar la logística porque todo pasa por mis manos y las de mi equipo, desde el primer compañero que aterriza en el país a todo el material técnico, ya sea una cámara, una espada de madera o el aderezo de una ensalada", comenta. Esta vida profesional dedicada al transporte le hizo conectar de inmediato con el documental Mothertruckers, dirigido por la jerezana Paula Romero. "Ella se ha acordado de las mujeres transportistas y me he sentido muy identificada", comenta Frías. Por eso decidió participar como coproductora en la parte de postproducción y distribución.

"Me enamoré del corto con la primera imagen en la que aparece una mujer camionera en un entorno hostil como puede ser un puerto o un aparcamiento a las tres de la mañana, se me encogió el estómago a pesar de saber que esa también es mi vida", comenta la malagueña y apunta que, en el empeño de mostrar ejemplos de valor de una sociedad más paritaria, han creado el movimiento yotbsoy_mothertruckers.

"Queremos visibilizar un mundo más libre donde hombres y mujeres pueden trabajar donde quieran y unir el cine, la mujer y el camión", dice Frías y espera que el cortometraje, con nominación o sin ella, con Goya o sin él, sirva para trasladar ese "mensaje necesario". Porque, como señala, "la experiencia cinematográfica nos sirve para introducir en el imaginario español este mundo en el que también trabajan las mujeres". Pictures Vehicles Spain, DRL Crew y Pennykid apoyaron la acción artística frente a la Academia.

"Con esto he querido que la montaña venga a Mahoma, porque el departamento de transporte no necesita una categoría en los Goya, ni nos den un premio todos los años, pero estaría bien que por una vez, por un día, se le diese visibilidad a éste y a todos los departamentos que no están representados en la fiesta del cine español, sería muy bonito que nos dieran un Goya", considera la malagueña.

Una carrera que comenzó con el primer largo de Rafatal

Melina Frías comenzó en el cine de la mano del realizador malagueño Rafatal, que rodaba su primer largometraje, Los minutos del silencio. Desde entonces, dice, no ha parado. "Nosotros movemos la película", resume. "Mi responsabilidad es que todo el equipo técnico y artístico y todo el material que necesita ese equipo técnico y artístico llegue al lugar y a la hora que tiene que llegar todos los días y durante todo el día, y en muchos casos toda la noche, moverlo a distintas localizaciones, del campo base al set de rodaje, hay veces que maquillaje y figuración están en otro lugar, podemos hablar de kilómetros y todo eso hay que coordinarlo desde mi departamento", comenta.

La malagueña ha tenido equipos de 150 personas, como en el caso de Indiana Jones, para mover a otros 600 compañeros en la ciudad siciliana de Siracusa. "No se habla esa magia del cine que hace posible que todo esté listo cuando empieza el rodaje", comenta esta especialista en esa pata de la producción que supone que todo lo que tenga ruedas pase por su mano como maquinaria, tractores, grúas, pickups, camiones, motos, bicicletas... "Todo lo que sea necesario para que el equipo técnico y artístico pueda hacer su trabajo", dice.

"Yo diseño la logística de transporte, tengo que ver localizaciones, mirar los accesos de los lugares, las leyes, las velocidades de las vías, qué tipo de actores y actrices intervienen, cuánto tiempo vienen, cuánto se quedan, la figuración, llevarlos al set, al maquillaje, a casa... es un proceso larguísimo que requiere muchos autobuses al día", explica la malagueña, que está en los créditos de películas como Han Solo: una historia de Star War, Wonder Woman 1984, Misión Imposible: Nación secreta, El rey proscrito o Jason Bourne, entre muchas otras.

En No time to die, la última de James Bond, estuvieron rodado seis semanas en Italia y al final del proceso, el jefe de cámara se le arrodilló, le cogió la mano y le agradeció el brillante trabajo de todo su equipo. "Muchísimas gracias a ti y a tu jefe, me dijo, aunque no vio a ningún hombre por allí, solo a mí, pero todavía nos pesan estos estigmas", reconoce Frías. Y eso es lo que pretenden ir eliminando mujeres como ella, como Paula Romero, que son ejemplos de que la valía no es una cuestión de género.