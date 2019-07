José Luis Puche hará un mural para el teatro de Antonio Banderas

El actor Antonio Banderas ha encargado al artista José Luis Puche un mural de grandes dimensiones que servirá para dar la bienvenida al público en el vestíbulo del Teatro del Soho, el proyecto escénico que el intérprete inaugurará el próximo octubre en Málaga con el musical A Chorus Line.

Ya inmerso en la creación de la obra en su estudio de Málaga, Puche hizo una pausa en su trabajo y explicó que Banderas le habló por primera vez de este proyecto en las navidades de 2017, cuando todavía casi no era público, y ya entonces tenía claro que quería que una pieza suya fuera protagonista en ese lugar.

“Me enseñó los planos, vi que había un espacio grande y Antonio me dijo: ‘Todo para ti’”, señaló el artista, que finalmente creará una obra de 4,60 metros de ancho por 2,50 metros de alto que quedará integrada en el teatro “como un todo”. La técnica será la habitual en la obra de Puche, que suele emplear sobre el papel un carbón graso “que después se va deconstruyendo a través del agua para que aparezca un nuevo dibujo”, y “en este caso va a tener mucho color”, avanzó.

Pero antes de empezar a dibujar ha dedicado unos tres meses a decidir “cómo iba a enfocar la obra” y a hacer bocetos, el primero de los cuales presentó a Banderas en la última Semana Santa, “como una idea general que debía evolucionar mucho”, y al actor “le encantó”.

“Antonio me ha dado una libertad absoluta, pero me dijo que sería fantástico que hablara del teatro”. Y Puche considera que, en el teatro, “al final el público es el protagonista”, y por eso desea con su obra sirva como aperitivo a lo que los espectadores van a vivir en el interior. “Yo le digo de broma a Antonio que él está construyendo una catedral del teatro y yo le quiero hacer el pórtico”, apuntó el artista, que quiere tratar en su pieza “el tema de la previa”.

Durante tres meses ha esbozado una obra que tratará la dualidad entre verdad y ficción

“Cuando trabajo, lo que más disfruto es el momento en el que hago la obra. La parte de tramoya que tiene el arte es muy mágica, y creo que esa parte de la creación de la obra, los momentos previos a la representación, en los que todo se está construyendo, es muy interesante”. En el aspecto conceptual, Puche quiere que varias de las escenas de su obra “partan del ámbito del dualismo, cuánto de verdad y de ficción hay en el teatro, la disyuntiva entre realidad y ficción, entre el actor y la persona que representa, y entre el público y la escenografía”.

Aseguró no sentir vértigo al pensar que su pieza será contemplada por miles de personas, porque no es “consciente de eso”. “ Todo el compromiso se vuelca con la obra, y es complicado pensar cómo va a reaccionar la gente”. Cuando la obra está en su sitio es la que tiene que trabajar”. Puche, que intervino en 2017 en la escalera del Centro Pompidou y ha expuesto en los últimos años en Los Ángeles, Sydney o Estambul, todavía no se ha planteado cómo se titulará la obra que decorará el Teatro del Soho.