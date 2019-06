Luz verde al puente entre el Museo Picasso Málaga y el Bellas Artes de Sevilla

Cuando el filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein afirmó que las palabras son hechos, seguramente no estaba pensando en política. Sucede, sin embargo, que de vez en cuando las declaraciones de intenciones quedan refrendadas con actuaciones concretas, o al menos el anuncio de las mismas, lo que no es poco. La intención por parte de la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, de extender en Sevilla el éxito del Museo Picasso Málaga, con más de 670.000 visitantes en 2018, no era precisamente un secreto: el pasado febrero, en la inauguración en el mismo de la exposición temporal Olga Picasso, Del Pozo se preguntaba en voz alta "por qué no se podía ver un cuadro del Museo Picasso en el Museo de Bellas Artes de Sevilla", a modo de advertencia respecto a la necesidad de hacer del museo más visitado de Andalucía una realidad plenamente andaluza. Y hubo quien ya entonces se apresuró a recoger el guante: es un secreto a voces que el presidente del Consejo Ejecutivo y principal benefactor del museo malagueño, Bernard Ruiz-Picasso, echaba de menos desde hace no pocos años una mayor proyección de sus actividades en toda la comunidad, aunque fuese a cuenta de que la mitad del Patronato, como corresponde a una fundación mixta, está en manos de la Junta de Andalucía. La posibilidad de entendimiento estaba entonces servida y sí, por una vez las palabras se han convertido en hechos: Patricia del Pozo anunció este miércoles en Sevilla la organización de una gran exposición dedicada a Picasso que acogerá el año que viene el Museo de Bellas Artes de la ciudad hispalense. Y lo hizo, para que no quedaran dudas, en la misma pinacoteca acompañada del propio Bernard Ruiz-Picasso.

La consejera explicó, eso sí, que la mayor parte de las obras procederán del Museo Picasso de París, si bien la participación a través de préstamos por parte del Museo Picasso Málaga está garantizada. Del Pozo admitió que su consejería baraja la posibilidad de convertir esta muestra en itinerante y desplazarla luego a otras provincias andaluzas, lo que se correspondería de hecho con las intenciones de Bernard Ruiz-Picasso en cuanto a proyección. De momento, los técnicos trabajan en la selección de piezas picassianas que entrarán en diálogo con las obras maestras del Museo de Bellas Artes de Sevilla, firmadas por maestros como Murillo, Velázquez, Pacheco y Zurbarán, entre otros, lo que podría considerarse una reválida de la muestra El Sur de Picasso. Referencias andaluzas, con la que el Museo Picasso Málaga celebró el año pasado su decimoquinto aniversario. En su alocución a los medios, Del Pozo no escatimó en elogios hacia Ruiz-Picasso, cuya gestión en la historia de éxito del Museo Picasso Málaga alabó con determinación: "Para impulsar un proyecto así era necesario que hubiera voluntad por ambas partes, y ahora la hay", afirmó, en declaraciones recogidas por Efe.

Confirmada la luz verde al puente que unirá el Museo Picasso Málaga y el Museo de Bellas Artes Sevilla para este proyecto, lo importante no es tanto el préstamo (también en exposiciones anteriores ha recibido el primero obras del segundo en préstamo) sino lo que dará de sí para siguientes ocasiones y para apuntar a una posible vertebración territorial de Andalucía a través de sus museos. La buena noticia es que Pablo Picasso es un referente imprescindible para cualquier movimiento al respecto. Y aquí Málaga tiene mucho que decir.