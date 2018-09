La Semana de Cine Fantástico de Estepona rinde tributo a Méliès

La 19 Semana Internacional de Cine Fantástico de Estepona (Málaga) pondrá hoy final con un homenaje a George Méliès y al director Carlos Gil. Este año, el certamen ha estado dedicada a la figura de George Méliès, uno de los pioneros del séptimo arte y padre de los efectos especiales, y a la saga cinematográfica de Indiana Jones. La gala, que dará comienzo a las 20:30 en el Palacio de Exposiciones y Congresos, estará conducida por el humorista, actor y músico Pablo Carbonell. Durante la ceremonia se harán entrega de los premios Unicornio a las películas premiadas dentro de la Sección Oficial en los apartados de mejor Película, Dirección, Interpretación, Guión, Efectos Especiales, Fotografía y Música.

Competirán por estos premios diez películas de diferentes nacionalidades (Argentina, España, Estados Unidos, Francia y Japón): Culto al Terror, Drácula de Denise Castro, Keep Whatching, Welcome the Stranger, The Cleanse, Sword Art Online, Ordinal Scale, Zombillenium, Seuls, Compulsion y Apocalipsis Voodoo. El alcalde de Estepona, José María García Urbano, hará entrega del Unicornio de Honor al director internacional de cine Carlos Gil por su aportación al cine de género. Por otra parte, el artista francés autor de la serie Zombillenium, Arthur de Pins, será otra de las personalidades que asistirán a la gala, donde recibirá el Premio Azpiri al Mejor Ilustrador 2018, en homenaje al recordado Alfonso Azpiri.

El Premio a la Mejor Serie de TV 2018 La TV es Fantástica será para Allí abajo, con la presencia de alguno de sus actores, como Óscar Terol, Jon Plazola o Íker Galartza y el director de la serie, Javier Quintas, quien actuará como presidente del jurado del certamen. Durante el acto de clausura también se hará entrega de dos premios especiales del jurado: uno a George Méliès, que será recogido por Lawrence Lehérissey y Marie-Hélène Lehérissey, tataranieto y bisnieta del cineasta francés, respectivamente, y otro a la saga Indiana Jones, que será recogido por la Asociación Indiana Jones de Úbeda, que amenizará la llegada de los incitados al la gala de clausura con un taller de látigo y un encuentro con personajes de la saga de estas películas de aventuras. Asimismo, la Fundación Lumière entregará este año su Medalla a Patricio Domínguez, uno de los patrocinadores más carismáticos del festival, por su apoyo continuado al festival, en la organización y financiación del Concurso de Cortos Fantásticos.

Por otro lado, se hará entrega del premio al mejor corto por parte de la productora Father & Sun. Esta entidad ha sido la encargada de la organización y recepción de los trabajos de la Sección de Cortos, a la que han concurrido un total de 40 trabajos procedentes de toda la geografía española. El único premio al mejor corto seleccionado entre los 5 finalistas, será dotado con 500 euros en metálico. La Alianza Francesa de Málaga también colaborará en la XIX edición de la Semana Internacional de Cine Fantástico Costa del Sol. Además de presentar dos largometrajes en la Sección Oficial, en la gala de clausura han facilitado la proyección de varios títulos de Méliès, acompañados por la música en vivo de Lawrence Lehérissey al piano, y la narración en directo de su madre, Marie-Hélène Lehérissey. La Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol arrancó el pasado domingo con la entrega del premio de la Asociación de Festivales de Andalucía al actor Pepón Nieto.