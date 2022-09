'Solteronas': una película frente al estigma de las mujeres no casadas

Manuel Jiménez ha dedicado los últimos cuatro años de su vida a investigar “el estigma que sufren las mujeres no casadas” por el hecho de no haber pasado por el altar. “Todos, cuando oímos la palabra solterona, pensamos en algo peyorativo, y eso me parecía muy interesante de estudiar”, explica el director de la productora malagueña Yolaperdono, principal impulsora del filme, que se titula precisamente así, Solteronas. El objetivo de la obra es mostrar cómo esa etiqueta sigue afectando a parte del sector femenino. Será estrenada el próximo 2 de octubre en el Cine Capitol de Albacete.

Y es que, según comenta, “nadie sabe muy bien” de dónde surge “el mal sentido” de la palabra. “Ni siquiera en el diccionario aparece así, el significado se lo damos nosotros, la sociedad”. La RAE, por su parte, se limita definirla como “persona entrada en años y que no se ha casado”.

En cuanto al largometraje, Jiménez relata que en el momento que se propuso abordar el tema pensó en un nombre propio como puntal: en la profesora de Literatura Española de la Universidad de Málaga Amparo Quiles, creadora de Soltera tenía que ser, investigación que trata cómo los libros y las artes escénicas han representado a la mujer.

Unas formas de comunicación que, para el productor malagueño, constituyen las principales vías de transmisión a la población general del significado peyorativo: “En parte, esa visión viene de la cultura: de las películas, de la publicidad, del teatro, de las coplas, de los tebeos... Ha sido motivada por una pedagogía invisible”, argumenta.

Con el fin de mostrarlo, la obra recoge el testimonio de 26 mujeres con edades comprendidas entre los 59 y los 93 años. Eso sí, muchas de ellas salen de espaldas, pues prefieren no aparecer frente a las cámaras. “Nos contaron su vida, se abrieron, de cada una grabamos en bruto unas dos horas y media, aunque en algunos casos llegamos hasta las cuatro horas”, desvela respecto a la grabación.

No obstante, la idea del filme, y a pesar de que Solteronas es un proyecto relativamente reciente, llevaba tiempo rondándole los pensamientos al productor. Prueba de ello, sin necesidad de ir más atrás en el tiempo, es uno de sus últimos trabajos, Las Sinsombrero, que versa sobre las integrantes femeninas de la Generación del 27. “Cuando nos referimos a ésta, todos hablamos de Lorca, de Buñuel, de Dalí…, pero había mujeres muy potentes como Maruja Mallo, Margarita Manso, Concha Méndez...”.

“La película, al final, representaba aquello que decía Carmen Martín Gaite: que a las solteras que no van a encontrar marido se las margina o se las caricaturiza, pero nunca se habla con ellas”, concluye Jiménez.