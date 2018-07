El Weekend Beach supera los 140.000 asistentes y garantiza su continuidad

El Weekend Beach Festival de Torre del Mar culminó la pasada noche del sábado su quinta edición, a la que han asistido un total de 140.000 personas y en la que se vendieron más de 38.000 abonos frente a los 35.000 del año pasado. De esta manera, según la organización, el festival se ha consolidado como uno de los grandes eventos musicales españoles; de esta forma, según las mismas fuentes, el certamen volverá el año que viene a Torre del Mar con su sexta edición. El anuncio de los promotores del festival garantiza además la renovación del convenio suscrito con el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, que vence ahora transcurridos cinco años de su firma. El Weekend cuenta así por tanto con luz verde para aspirar a cierta veteranía dentro del mapa de festivales españoles, entre los que ya destaca por la ambición y calidad de su cartel.

Así, el sábado llegaron a su fin cuatro jornadas que, según la organización, han estado protagonizadas "por el ambiente más especial y un público heterogéneo que han escuchado en directo a 92 grupos y Djs de diferentes estilos".

The Offspring, David Guetta y Bunbury destacaron entre los más aclamados

Respecto a las propuestas del sábado, por un lado, destacó Bunbury en el Escenario Brugal con la presentación de su último trabajo, 'Expectativas', en una de las actuaciones más esperadas del festival en la que no faltaron las inolvidables canciones de Héroes del Silencio. Por otra parte, el histórico Jimmy Cliff brilló a sus 70 años en el Escenario Torremar Victoria con hits como Reggae night y Hakuna Matata. Dorian también destacó con canciones de su nuevo disco junto a veteranos como Celtas Cortos y Avalanch, dejando a los amantes del hip hop disfrutar a última hora de la madrugada con la actuaciones de SFDK y Nach. Asian Dub Foundation ofrecieron uno de los directos más sobresalientes del sábado, mientras que el Escenario Sunrise no paró de girar con las sesiones de la magnitud de Hot Since 82 y Jackmaster.

El festival empezó el pasado miércoles con la Fiesta de Bienvenida, que contó con actuaciones Iseo & The Dodosound with the Mousehunter. Los malagueños Danza Invisible repasaron su trayectoria de éxitos en su 35 años de trayectoria y triunfaron en su tierra junto al soundsystem de Fyahbwoy & Forward Ever Band y el sonido festivo de La Pegatina, que volvieron a incendiar el Escenario Weekend Brugal.

El Weekend, eso sí, vivió su primer día grande el jueves: con una gran asistencia de público, el punto álgido de la noche llegó hacia las 23:30 con la actuación de los americanos The Offspring, que cautivaron a sus miles de seguidores con canciones tan conocidas como Pretty Fly, Get a job, All I want y Want you bad. La Raíz y el cuadro de Juanito Makandé también se llevaron a buena parte del público a su terreno en el Escenario Victoria con su espectáculo cargado de composiciones cercanas, con ritmo, ironía y crítica social. También actuaron los jamaicanos Inner Circle, historia viva del reggae jamaicano, The Toy Dolls así como Loco Dice y Paco Osuna.

La tercera jornada comenzó a reunir público ya en las actuaciones de Sidecars, con su sonido independiente, El Canijo de Jerez o el característico y cercano directo de El Langui. El festival llegó a su primer lleno con la actuación de los madrileños Izal, mientras que La M.O.D.A., de plena actualidad con su reciente nuevo disco, destacó con su enérgica y cuidada puesta en escena. La noche del viernes llegó a su punto álgido con la irrupción en el escenario de una de las estrellas de la edición, David Guetta. Una actuación muy ansiada que tomó completamente el escenario Weekend Brugal "con un montaje espectacular con una iluminación y efectos brillantes", subrayó la organización.El directo de Vitalic fue una de las actuaciones mas imponentes, aunque también marcaron la noche la jerezana Mala Rodríguez y ases del hip hop nacional como Natos y Waor.